Цю страву подають в усьому світі, проте мало хто знає, що по-перше, це суто український винахід, який придумала вінничанка Глафіра Дорош.
А по-друге, як смачно приготувати картоплю по-селянськи. Шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво дає майстер-клас.
Інгредієнти
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- 1 кг картоплі
- 150 г сметани
- 7 ст. л. соняшної олії
- 4-5 зубчиків часнику
- по 2-3 гілочки свіжого кропу, зеленої цибулі і базиліку
- по дрібці майорану, орегано, розмарину
- сіль, чорний мелений перець – за смаком
Приготування
- Почніть з миття картоплі, використовуючи щітку для чищення. Добре промийте і обсушіть.
- Розріжте картоплю на 4-8 частин. Покладіть нарізану картоплю в поліетиленовий пакет, додайте прянощі та соняшникову олію. Усе добре струсіть, щоб олія повністю покрила шматочки картоплі.
- Покрийте деко пергаментним папером, а потім розмістіть картоплю шкіркою вниз, щоб вона не прилипла і добре підсмажилася.
- Випікайте при 180°C протягом 30-40 хвилин до золотистої скоринки.
- Підготуйте соус: змішайте сметану, подрібнений часник і нарізаний кріп.
- Готову картоплю посипте подрібненою зеленою цибулею на подавайте на стіл з соусом.
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