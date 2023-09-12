Цю страву подають в усьому світі, проте мало хто знає, що по-перше, це суто український винахід, який придумала вінничанка Глафіра Дорош.

А по-друге, як смачно приготувати картоплю по-селянськи. Шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво дає майстер-клас.

Інгредієнти

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1 кг картоплі

150 г сметани

7 ст. л. соняшної олії

4-5 зубчиків часнику

по 2-3 гілочки свіжого кропу, зеленої цибулі і базиліку

по дрібці майорану, орегано, розмарину

сіль, чорний мелений перець – за смаком

Приготування

Почніть з миття картоплі, використовуючи щітку для чищення. Добре промийте і обсушіть. Розріжте картоплю на 4-8 частин. Покладіть нарізану картоплю в поліетиленовий пакет, додайте прянощі та соняшникову олію. Усе добре струсіть, щоб олія повністю покрила шматочки картоплі. Покрийте деко пергаментним папером, а потім розмістіть картоплю шкіркою вниз, щоб вона не прилипла і добре підсмажилася. Випікайте при 180°C протягом 30-40 хвилин до золотистої скоринки. Підготуйте соус: змішайте сметану, подрібнений часник і нарізаний кріп. Готову картоплю посипте подрібненою зеленою цибулею на подавайте на стіл з соусом.

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