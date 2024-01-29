29 января 2024, 13:50 Ольга Боднарчук редактор

Приготовление вкусной свиной рульки — процесс долгий, здесь следует быть терпеливым. Также очень важно правильно подобрать пряности, чтобы мясо имело особый аромат. Факты ICTV разобрались, как приготовить блюдо, какие ингредиенты нужны и сколько времени запекать рульку. Для приготовления рульки понадобится свиная передняя нога — 1 шт (600 г);

чеснок — 1 шт;

ткемали — по вкусу;

горчица — по вкусу;

лавровый лист — 1 шт;

соль — по вкусу;

черный молотый перец — по вкусу;

подсолнечное масло. Как приготовить рульку Для начала сделайте ножом маленькие разрезы в рульке. В них положите по четвертинке очищенных зубчиков чеснока. Их можно легонько прижать, чтобы ярче ощущался вкус. Лучше использовать не более трех зубчиков. Далее нужно сделать смесь, чтобы натереть мясо. Желательно использовать ступку (если нет, возьмите пергаментную бумагу и скалку). Нужно растереть чеснок, соль, перец, лавровый лист. Когда смесь будет измельчена, добавить масло и тщательно перемешать. Далее оботрите рульку этой смесью и подождите примерно 10 минут. Смешайте соус ткемали вместе с горчицей и обмажьте им мясо. Оставьте рульку минимум на два часа (лучше на ночь) в прохладном месте, чтобы она впитала все пряности. Как правильно запекать свиную рульку После того как ножка настоялась в специях и соусах, ей нужно сделать “массаж”. Массажными движениями вотрите весь маринад в мясо в течение пяти минут. Теперь можно переходить к запеканию. Поместите рульку в рукав, крепко завяжите с двух сторон и положите на большой противень с высокими бортиками. Духовку разогрейте до 180 градусов и запекайте мясо примерно три часа. Не извлекайте блюдо сразу. Рулька должна остыть прямо в духовке. Подавать такое мясо советуют целиком на большой посуде вместе с тушеной капустой, картофелем или овощным салатом. Читайте также: Чем заменить мясо во время поста: котлеты из чечевицы Сейчас смотрят

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