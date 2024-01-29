Приготовление вкусной свиной рульки — процесс долгий, здесь следует быть терпеливым. Также очень важно правильно подобрать пряности, чтобы мясо имело особый аромат.
Факты ICTV разобрались, как приготовить блюдо, какие ингредиенты нужны и сколько времени запекать рульку.
Для приготовления рульки понадобится
- свиная передняя нога — 1 шт (600 г);
- чеснок — 1 шт;
- ткемали — по вкусу;
- горчица — по вкусу;
- лавровый лист — 1 шт;
- соль — по вкусу;
- черный молотый перец — по вкусу;
- подсолнечное масло.
Как приготовить рульку
- Для начала сделайте ножом маленькие разрезы в рульке. В них положите по четвертинке очищенных зубчиков чеснока. Их можно легонько прижать, чтобы ярче ощущался вкус. Лучше использовать не более трех зубчиков.
- Далее нужно сделать смесь, чтобы натереть мясо. Желательно использовать ступку (если нет, возьмите пергаментную бумагу и скалку). Нужно растереть чеснок, соль, перец, лавровый лист. Когда смесь будет измельчена, добавить масло и тщательно перемешать.
- Далее оботрите рульку этой смесью и подождите примерно 10 минут.
- Смешайте соус ткемали вместе с горчицей и обмажьте им мясо.
- Оставьте рульку минимум на два часа (лучше на ночь) в прохладном месте, чтобы она впитала все пряности.
Как правильно запекать свиную рульку
- После того как ножка настоялась в специях и соусах, ей нужно сделать “массаж”. Массажными движениями вотрите весь маринад в мясо в течение пяти минут.
- Теперь можно переходить к запеканию. Поместите рульку в рукав, крепко завяжите с двух сторон и положите на большой противень с высокими бортиками.
- Духовку разогрейте до 180 градусов и запекайте мясо примерно три часа.
- Не извлекайте блюдо сразу. Рулька должна остыть прямо в духовке.
- Подавать такое мясо советуют целиком на большой посуде вместе с тушеной капустой, картофелем или овощным салатом.
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