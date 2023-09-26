Вино из слив — это невероятно ароматный напиток, который имеет насыщенный букет и незабываемый вкус. Попробуйте, и вы станете преданным фанатом домашнего сливового вина!

Ингредиенты

10 кг слив

100-350 г сахара на каждый литр сока

1 л воды на 1 кг мякоти

Приготовление

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У слив удаляем косточки, а мякоть толчем в пюре. Разбавляем сливовое пюре чистой холодной водой в пропорции 1:1.

Накрываем посуду марлей и оставляем массу на два дня в темном месте при комнатной температуре.

Массу надо помешивать чистой деревянной ложкой раз в 6-8 часов.

Когда через 48 часов на поверхности образуются пузырьки и пена, процеживаем сусло через мелкую сеточку или марлю так, чтобы в соке не осталось мякоти.

Переливаем сливовый сок в посуду, где будет бродить вино.

Добавляем сахар, количество зависит от того, насколько сладкие сливы и вина, которое вы желаете получить.

Для сухого или полусухого возьмите 100-250 г сахара на каждый литр сока, для полусладкого и десертного вина — 300-350 г/л. Желательно вносить сахар частями — половину сразу, а потом по четверти каждые 4-5 дней.

Заполняем посуду для вина соком не более, чем на 3/4 объема, чтобы было место для пены и углекислого газа.

На горлышко посуды устанавливаем гидрозатвор или резиновую перчатку. Ставим посуду в темное место и оставляем при температуре 18-26°C.

Через 4-5 дней добавляем оставшийся сахар: снимаем гидрозатвор или перчатку, сливаем с помощью трубочки немного сока в другую посуду таким образом, чтобы его количество было в два раза меньше добавляемого сахара.

Растворяем сахар с соком, выливаем сироп обратно в посуду и устанавливаем гидрозатвор на место. Вино из слив бродит около 60 дней.

Признак того, что вино готово: водяной затвор перестает выделять газ, а перчатка сдувается. На дне также должен появится плотный осадок. Сливаем молодое вино в другую посуду для созревания.

Ставим вино в темное помещение с температурой 6-16°C, например, в подвал или холодильник.

Каждые 15-20 дней вино нужно фильтровать в другую посуду сквозь трубочку, не задевая осадок.

Секреты приготовления вкусного сливового вина

Для вина подходят сливы темных сортов.

Перед тем, как начать готовить вино, сливы должны сами отпасть с ветки и полежать под солнцем несколько дней. На поверхности слив появится больше бактерий и грибков, благодаря которым потом заиграет сусло вина.

Фрукты перед приготовлением нельзя мыть, нужно лишь протереть плоды сухой чистой тряпкой. Это нужно для того, чтобы не смыть те же грибки и бактерии.

Нельзя брать испорченные, гнилые и заплесневелые сливы. Даже один гнилой фрукт может испортить всю партию вина.

Созревание вина из слив — тонкости

Попробуйте вино на вкус, при желании его еще можно немного подсластить. Следите, чтобы общее количество сахара не превышало рекомендованное.

Если добавить водку или спирт 40-45% (но не более чем на 15% от общего объема вина), напиток будет храниться дольше, но вкус получится более жесткий.

(но не более чем на от общего объема вина), напиток будет храниться дольше, но вкус получится более жесткий. Сливовое вино созревает долго — около 2-3 месяцев. Частицы при этом слабо поддаются фильтрации, но со временем растворяются.

Посуду с вином плотно закрываем для созревания. Если вы немного подсластили вино, тогда первые 7-10 дней лучше поставить гидрозатвор.

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Фото: Сгенерировано ИИ