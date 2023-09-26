Вино из слив — это невероятно ароматный напиток, который имеет насыщенный букет и незабываемый вкус. Попробуйте, и вы станете преданным фанатом домашнего сливового вина!
Ингредиенты
- 10 кг слив
- 100-350 г сахара на каждый литр сока
- 1 л воды на 1 кг мякоти
Приготовление
У слив удаляем косточки, а мякоть толчем в пюре. Разбавляем сливовое пюре чистой холодной водой в пропорции 1:1.
Накрываем посуду марлей и оставляем массу на два дня в темном месте при комнатной температуре.
Массу надо помешивать чистой деревянной ложкой раз в 6-8 часов.
Когда через 48 часов на поверхности образуются пузырьки и пена, процеживаем сусло через мелкую сеточку или марлю так, чтобы в соке не осталось мякоти.
Переливаем сливовый сок в посуду, где будет бродить вино.
Добавляем сахар, количество зависит от того, насколько сладкие сливы и вина, которое вы желаете получить.
Для сухого или полусухого возьмите 100-250 г сахара на каждый литр сока, для полусладкого и десертного вина — 300-350 г/л. Желательно вносить сахар частями — половину сразу, а потом по четверти каждые 4-5 дней.
Заполняем посуду для вина соком не более, чем на 3/4 объема, чтобы было место для пены и углекислого газа.
На горлышко посуды устанавливаем гидрозатвор или резиновую перчатку. Ставим посуду в темное место и оставляем при температуре 18-26°C.
Через 4-5 дней добавляем оставшийся сахар: снимаем гидрозатвор или перчатку, сливаем с помощью трубочки немного сока в другую посуду таким образом, чтобы его количество было в два раза меньше добавляемого сахара.
Растворяем сахар с соком, выливаем сироп обратно в посуду и устанавливаем гидрозатвор на место. Вино из слив бродит около 60 дней.
Признак того, что вино готово: водяной затвор перестает выделять газ, а перчатка сдувается. На дне также должен появится плотный осадок. Сливаем молодое вино в другую посуду для созревания.
Ставим вино в темное помещение с температурой 6-16°C, например, в подвал или холодильник.
Каждые 15-20 дней вино нужно фильтровать в другую посуду сквозь трубочку, не задевая осадок.
Секреты приготовления вкусного сливового вина
- Для вина подходят сливы темных сортов.
- Перед тем, как начать готовить вино, сливы должны сами отпасть с ветки и полежать под солнцем несколько дней. На поверхности слив появится больше бактерий и грибков, благодаря которым потом заиграет сусло вина.
- Фрукты перед приготовлением нельзя мыть, нужно лишь протереть плоды сухой чистой тряпкой. Это нужно для того, чтобы не смыть те же грибки и бактерии.
- Нельзя брать испорченные, гнилые и заплесневелые сливы. Даже один гнилой фрукт может испортить всю партию вина.
Созревание вина из слив — тонкости
- Попробуйте вино на вкус, при желании его еще можно немного подсластить. Следите, чтобы общее количество сахара не превышало рекомендованное.
- Если добавить водку или спирт 40-45% (но не более чем на 15% от общего объема вина), напиток будет храниться дольше, но вкус получится более жесткий.
- Сливовое вино созревает долго — около 2-3 месяцев. Частицы при этом слабо поддаются фильтрации, но со временем растворяются.
- Посуду с вином плотно закрываем для созревания. Если вы немного подсластили вино, тогда первые 7-10 дней лучше поставить гидрозатвор.
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