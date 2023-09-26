Вино зі слив — це неймовірно ароматний напій, що має насичений букет та незабутній смак. Спробуйте, і ви станете відданим фанатом домашнього сливового вина!

Інгредієнти

10 кг слив

100-350 г цукру на кожний літр соку

1 л води на 1 кг м’якоті

Приготування

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У слив видаляємо кісточки, а потім готуємо пюре. Розбавляємо сливове пюре чистою холодною водою в пропорції 1:1.

Накриваємо посуд марлею та залишаємо масу на два дні в темному місці за кімнатної температури.

Масу треба помішувати чистою дерев’яною ложкою раз в 6-8 годин.

Коли через 48 годин на поверхні утворяться бульбашки та піна, проціджуємо сусло через дрібну сіточку або марлю так, щоб в соку не залишилося м’якоті.

Переливаємо сливовий сік в посуд, де буде бродити вино.

Додаємо цукор – його кількість залежить від того, наскільки солодкі сливи та вина, яке ви бажаєте отримати.

Для сухого або напівсухого візьміть 100-250 г цукру на кожен літр соку, для напівсолодкого і десертного вина – 300-350 г/л. Бажано вносити цукор частинами – половину одразу, а потім по чверті кожні 4-5 днів.

Заповнюємо посуд для вина соком не більш, ніж на 3/4 об’єму, щоб було місце для піни і вуглекислого газу.

На шийку посуду встановлюємо гідрозатвор або гумову рукавичку. Ставимо посуд у темне місце та залишаємо за температури 18-26°C.

Через 4-5 днів додаємо решту цукру: знімаємо гідрозатвор або рукавичку, зливаємо за допомогою трубочки трохи соку в інший посуд таким чином, щоб його кількість була в два рази менше цукру, що додається.

Розчиняємо цукор з соком, виливаємо сироп назад в посуд та встановлюємо гідрозатвор на місце. Вино зі слив бродить близько 60 днів.

Ознака того, що вино готове: водяний затвор перестає виділяти газ, а рукавичка здувається. На дні також має з’явиться щільний осад. Зливаємо молоде вино в інший посуд для дозрівання.

Ставимо вино в темне приміщення з температурою 6-16°C, наприклад, у підвал або холодильник.

Кожні 15-20 днів вино потрібно фільтрувати в інший посуд крізь трубочку, не зачіпаючи осад.

Секрети приготування смачного сливового вина

• Для вина підходять сливи темних сортів.

• Перед тим, як почати готувати вино, сливи мають самі відпасти з гілки і полежати під сонцем кілька днів. На поверхні слив з’явиться більше бактерій і грибків, завдяки яким потім заграє сусло вина.

• Фрукти перед приготуванням не можна мити, потрібно лише протерти плоди сухою чистою ганчіркою. Це потрібно для того, щоб не змити ті ж грибки і бактерії.

• Не можна брати зіпсовані, гнилі і запліснявілі сливи. Навіть один гнилий фрукт може зіпсувати всю партію вина.

Дозрівання вина зі слив – тонкощі

• Спробуйте вино на смак, за бажанням його ще можна трохи підсолодити. Слідкуйте, щоб загальна кількість цукру не перевищувала рекомендовану.

• Якщо додати горілку або спирт 40-45% (але не більше ніж на 15% від загального обсягу вина), напій зберігатиметься довше, але смак вийде більш жорсткий.

• Сливове вино дозріває довго – близько 2-3 місяці. Частинки при цьому слабо піддаються фільтрації, але з часом розчиняються.

• Посуд з вином щільно закриваємо для дозрівання.Якщо ви трохи підсолодили вино, тоді перші 7-10 днів краще поставити гідрозатвор.

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Фото: Згенеровано ШІ