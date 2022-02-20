20 февраля 2022, 17:30 Мила Грубник редактор раздела Здоровье

Сезон хурмы подходит к концу, и самое время приготовить с ней полезный и вкусный салат. Рецептом поделился шеф реалити На ножах (Новый канал) Алекс Якутов. Салат с зеленью и хурмой Ингредиенты Листья шпината – 50 г

Листья рукколы – 50 г

Оливковое масло – 2 ст. л.

Мед – 1 ч. л.

Яблочный уксус – 1 ст. л.

Сыр моцарелла (беби) – 1 пачка

Хурма шарон – 1 шт.

Фундук – 50 г

Перец чили – по вкусу Читайте также: Как приготовить чипсы из лаваша – 5 рецептов Готовится блюдо очень быстро и легко. Приготовление Листья шпината и рукколы выложите на тарелку. Сверху полейте растительным маслом, уксусом и медом. Сыр разложите на листья. Порежьте хурму тонкими слайсами и выложите на листья. Посыпьте фундуком и перцем чили.

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