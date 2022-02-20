Сезон хурмы подходит к концу, и самое время приготовить с ней полезный и вкусный салат. Рецептом поделился шеф реалити На ножах (Новый канал) Алекс Якутов.
Салат с зеленью и хурмой
Ингредиенты
- Листья шпината – 50 г
- Листья рукколы – 50 г
- Оливковое масло – 2 ст. л.
- Мед – 1 ч. л.
- Яблочный уксус – 1 ст. л.
- Сыр моцарелла (беби) – 1 пачка
- Хурма шарон – 1 шт.
- Фундук – 50 г
- Перец чили – по вкусу
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Готовится блюдо очень быстро и легко.
Приготовление
- Листья шпината и рукколы выложите на тарелку. Сверху полейте растительным маслом, уксусом и медом.
- Сыр разложите на листья.
- Порежьте хурму тонкими слайсами и выложите на листья.
- Посыпьте фундуком и перцем чили.