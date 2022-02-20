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Вкусно и без вреда для фигуры. Как приготовить салат с зеленью и хурмой

20 февраля 2022, 17:30
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
хурма

Сезон хурмы подходит к концу, и самое время приготовить с ней полезный и вкусный салат. Рецептом поделился шеф реалити На ножах (Новый канал) Алекс Якутов.

Алекс Якутов

Салат с зеленью и хурмой

Ингредиенты

  • Листья шпината – 50 г
  • Листья рукколы – 50 г
  • Оливковое масло – 2 ст. л.
  • Мед – 1 ч. л.
  • Яблочный уксус – 1 ст. л.
  • Сыр моцарелла (беби) – 1 пачка
  • Хурма шарон – 1 шт.
  • Фундук – 50 г
  • Перец чили – по вкусу
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Готовится блюдо очень быстро и легко.

Приготовление

  1. Листья шпината и рукколы выложите на тарелку. Сверху полейте растительным маслом, уксусом и медом.
  2. Сыр разложите на листья.
  3. Порежьте хурму тонкими слайсами и выложите на листья.
  4. Посыпьте фундуком и перцем чили.

Теги
здорова їжа , Здоровое питание , Кулінарні рецепти , Рецепт
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