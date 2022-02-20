20 Лютого 2022, 17:30 Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я

Сезон хурми добігає кінця, тож саме час приготувати з нею корисний та смачний салат. Рецептом поділився шеф реаліті На ножах (Новий канал) Алекс Якутов. Салат з зеленню та хурмою Інгредієнти Листя шпинату – 50 г

Листя руколи – 50 г

Оливкова олія – 2 ст. л.

Мед – 1 ч. л.

Яблучний оцет – 1 ст. л.

Сир моцарела (бебі) – 1 пачка

Хурма шарон – 1 шт.

Фундук – 50 г

Перець чилі – за смаком Читайте також: Як приготувати чіпси з лаваша – 5 рецептів Готується страва дуже швидко та легко. Приготування Листя шпинату та руколи викладіть на тарілку. Зверху полийте олією, оцтом та медом. Сир розкладіть на листя. Поріжте тонкими слайсами хурму та викладіть на листя. Посипте фундуком та перцем чилі.

Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.