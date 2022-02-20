Сезон хурми добігає кінця, тож саме час приготувати з нею корисний та смачний салат. Рецептом поділився шеф реаліті На ножах (Новий канал) Алекс Якутов.
Салат з зеленню та хурмою
Інгредієнти
- Листя шпинату – 50 г
- Листя руколи – 50 г
- Оливкова олія – 2 ст. л.
- Мед – 1 ч. л.
- Яблучний оцет – 1 ст. л.
- Сир моцарела (бебі) – 1 пачка
- Хурма шарон – 1 шт.
- Фундук – 50 г
- Перець чилі – за смаком
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Готується страва дуже швидко та легко.
Приготування
- Листя шпинату та руколи викладіть на тарілку. Зверху полийте олією, оцтом та медом.
- Сир розкладіть на листя.
- Поріжте тонкими слайсами хурму та викладіть на листя.
- Посипте фундуком та перцем чилі.