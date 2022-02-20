Новини На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Cпецтеми Відео
Їжа

Смачно та без шкоди для фігури. Як приготувати салат із зеленню та хурмою

20 Лютого 2022, 17:30
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
хурма

Сезон хурми добігає кінця, тож саме час приготувати з нею корисний та смачний салат. Рецептом поділився шеф реаліті На ножах (Новий канал) Алекс Якутов.

Алекс Якутов

Салат з зеленню та хурмою

Інгредієнти

  • Листя шпинату – 50 г
  • Листя руколи – 50 г
  • Оливкова олія – 2 ст. л.
  • Мед – 1 ч. л.
  • Яблучний оцет – 1 ст. л.
  • Сир моцарела (бебі) – 1 пачка
  • Хурма шарон – 1 шт.
  • Фундук – 50 г
  • Перець чилі – за смаком
Читайте також:
лавашЯк приготувати чіпси з лаваша – 5 рецептів

Готується страва дуже швидко та легко.

Приготування

  1. Листя шпинату та руколи викладіть на тарілку. Зверху полийте олією, оцтом та медом.
  2. Сир розкладіть на листя.
  3. Поріжте тонкими слайсами хурму та викладіть на листя.
  4. Посипте фундуком та перцем чилі.

Теги
здорова їжа , Здорове харчування , Кулінарні рецепти , Рецепт
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь