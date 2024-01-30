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Соус Бешамель: классический рецепт пошагово

30 января 2024, 16:15
Оксана Жучок кулинарный эксперт, редактор
Соус бешамель

Соус Бешамель, этот французский кулинарный шедевр, уже давно стал неотъемлемой частью кухни во многих странах мира.

Существует несколько рецептов приготовления классического соуса Бешамель, но основные ингредиенты остаются неизменными: молоко или сливки, мука, сливочное масло, соль и молотый мускатный орех.

Бешамель можно использовать для создания разнообразных блюд. Его добавляют в лазанью, спагетти, картофельный гратен, используют как основу для пиццы.

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Как приготовить соус Бешамель по классическому рецепту

Чтобы этот вкусный белый соус всегда получался, стоит придерживаться рекомендованных пропорций.

Ингредиенты:

  • молоко – 500 мл
  • сливочное масло – 50 г
  • мука пшеничная – 2 ст. л.
  • мускатный орех молотый – 0,5 ч. л.
  • соль – 0,5 ч. л. (можно меньше)

Приготовление:

  1. В холодную сковороду выкладываем кусочек масла и растапливаем его.
  2. Вводим постепенно муку. Готовим, помешивая, около 2 минут.
  3. Теперь берем венчик и, постепенно вливая молоко, хорошо перемешиваем. Если образовались комочки, придется перетереть через сито.
  4. Добавляем соль и мускатный орех. Готовим до загустения.

Соус Бешамель готов. Используем по назначению. Удачной готовки!

Что делать если соус получился слишком густой? Просто добавьте еще немного молока, хорошо перемешайте и доведите до кипения.

Рекомендуемый срок хранения в холодильнике – не более 3 суток.

Итак, рецепт соуса Бешамель не сложный. Он является универсальной основой для многих блюд.

Не бойтесь экспериментировать! Во время приготовления для более насыщенного вкуса можно добавить тертый сыр (например, пармезан). А для пикантного вкуса – немного перца чили или зубок пропущенного через пресс чеснока.

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Фото: Midjourney, лицензия Сreative Commons 4.0.

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