Соус Бешамель, этот французский кулинарный шедевр, уже давно стал неотъемлемой частью кухни во многих странах мира.

Существует несколько рецептов приготовления классического соуса Бешамель, но основные ингредиенты остаются неизменными: молоко или сливки, мука, сливочное масло, соль и молотый мускатный орех.

Бешамель можно использовать для создания разнообразных блюд. Его добавляют в лазанью, спагетти, картофельный гратен, используют как основу для пиццы.

Сейчас смотрят

Как приготовить соус Бешамель по классическому рецепту

Чтобы этот вкусный белый соус всегда получался, стоит придерживаться рекомендованных пропорций.

Ингредиенты:

молоко – 500 мл

сливочное масло – 50 г

мука пшеничная – 2 ст. л.

мускатный орех молотый – 0,5 ч. л.

соль – 0,5 ч. л. (можно меньше)

Приготовление:

В холодную сковороду выкладываем кусочек масла и растапливаем его. Вводим постепенно муку. Готовим, помешивая, около 2 минут. Теперь берем венчик и, постепенно вливая молоко, хорошо перемешиваем. Если образовались комочки, придется перетереть через сито. Добавляем соль и мускатный орех. Готовим до загустения.

Соус Бешамель готов. Используем по назначению. Удачной готовки!

Что делать если соус получился слишком густой? Просто добавьте еще немного молока, хорошо перемешайте и доведите до кипения.

Рекомендуемый срок хранения в холодильнике – не более 3 суток.

Итак, рецепт соуса Бешамель не сложный. Он является универсальной основой для многих блюд.

Не бойтесь экспериментировать! Во время приготовления для более насыщенного вкуса можно добавить тертый сыр (например, пармезан). А для пикантного вкуса – немного перца чили или зубок пропущенного через пресс чеснока.

Фото: Midjourney, лицензия Сreative Commons 4.0.