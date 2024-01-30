Соус Бешамель, этот французский кулинарный шедевр, уже давно стал неотъемлемой частью кухни во многих странах мира.
Существует несколько рецептов приготовления классического соуса Бешамель, но основные ингредиенты остаются неизменными: молоко или сливки, мука, сливочное масло, соль и молотый мускатный орех.
Бешамель можно использовать для создания разнообразных блюд. Его добавляют в лазанью, спагетти, картофельный гратен, используют как основу для пиццы.
Как приготовить соус Бешамель по классическому рецепту
Чтобы этот вкусный белый соус всегда получался, стоит придерживаться рекомендованных пропорций.
Ингредиенты:
- молоко – 500 мл
- сливочное масло – 50 г
- мука пшеничная – 2 ст. л.
- мускатный орех молотый – 0,5 ч. л.
- соль – 0,5 ч. л. (можно меньше)
Приготовление:
- В холодную сковороду выкладываем кусочек масла и растапливаем его.
- Вводим постепенно муку. Готовим, помешивая, около 2 минут.
- Теперь берем венчик и, постепенно вливая молоко, хорошо перемешиваем. Если образовались комочки, придется перетереть через сито.
- Добавляем соль и мускатный орех. Готовим до загустения.
Соус Бешамель готов. Используем по назначению. Удачной готовки!
Что делать если соус получился слишком густой? Просто добавьте еще немного молока, хорошо перемешайте и доведите до кипения.
Рекомендуемый срок хранения в холодильнике – не более 3 суток.
Итак, рецепт соуса Бешамель не сложный. Он является универсальной основой для многих блюд.
Не бойтесь экспериментировать! Во время приготовления для более насыщенного вкуса можно добавить тертый сыр (например, пармезан). А для пикантного вкуса – немного перца чили или зубок пропущенного через пресс чеснока.
Фото: Midjourney, лицензия Сreative Commons 4.0.