Соус Бешамель, цей французький кулінарний шедевр, вже давно став невіддільною частиною кухні у багатьох країнах світу.
Існує кілька рецептів приготування класичного соусу Бешамель, але основні інгредієнти залишаються незмінними: молоко або вершки, борошно, вершкове масло, сіль та мелений мускатний горіх.
Бешамель можна використовувати для створення різноманітних страв. Його додають у лазанью, спагеті, картопляний гратен, використовують як основу для піци.
Як приготувати соус Бешамель за класичним рецептом
Щоб цей смачний білий соус завжди виходив, варто дотримуватися рекомендованих пропорцій.
Інгредієнти:
- молоко – 500 мл
- вершкове масло – 50 г
- борошно пшеничне – 2 ст. л.
- мускатний горіх мелений – 0,5 ч. л.
- сіль – 0,5 ч. л. (можна менше)
Приготування:
- У холодну сковороду викладаємо шматочок масла і розтоплюємо його.
- Вводимо поступово борошно. Готуємо, помішуючи, близько 2 хвилин.
- Тепер беремо вінчик і, поступово вливаючи молоко, гарно перемішуємо. Якщо утворили грудочки, доведеться перетерти через сито.
- Додаємо сіль і мускатний горіх. Готуємо до загустіння.
Соус Бешамель готовий. Використовуємо за призначенням. Вдалого готування!
Що робити якщо соус вийшов занадто густий? Просто додайте ще трішки молока, гарно перемішайте і доведіть до кипіння.
Рекомендований термін зберігання в холодильнику – не більше 3 діб.
Отже, рецепт соусу Бешамель не складний. Він є універсальною основою для багатьох страв.
Не бійтеся експериментувати! Під час приготування для більш насиченого смаку можна додати тертий сир (наприклад, пармезан). А для пікантного смаку – трішки перцю чилі або зубок пропущеного через прес часнику.
Фото: Midjourney, ліцензія Сreative Commons 4.0.