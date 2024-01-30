Соус Бешамель, цей французький кулінарний шедевр, вже давно став невіддільною частиною кухні у багатьох країнах світу.

Існує кілька рецептів приготування класичного соусу Бешамель, але основні інгредієнти залишаються незмінними: молоко або вершки, борошно, вершкове масло, сіль та мелений мускатний горіх.

Бешамель можна використовувати для створення різноманітних страв. Його додають у лазанью, спагеті, картопляний гратен, використовують як основу для піци.

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Як приготувати соус Бешамель за класичним рецептом

Щоб цей смачний білий соус завжди виходив, варто дотримуватися рекомендованих пропорцій.

Інгредієнти:

молоко – 500 мл

вершкове масло – 50 г

борошно пшеничне – 2 ст. л.

мускатний горіх мелений – 0,5 ч. л.

сіль – 0,5 ч. л. (можна менше)

Приготування:

У холодну сковороду викладаємо шматочок масла і розтоплюємо його. Вводимо поступово борошно. Готуємо, помішуючи, близько 2 хвилин. Тепер беремо вінчик і, поступово вливаючи молоко, гарно перемішуємо. Якщо утворили грудочки, доведеться перетерти через сито. Додаємо сіль і мускатний горіх. Готуємо до загустіння.

Соус Бешамель готовий. Використовуємо за призначенням. Вдалого готування!

Що робити якщо соус вийшов занадто густий? Просто додайте ще трішки молока, гарно перемішайте і доведіть до кипіння.

Рекомендований термін зберігання в холодильнику – не більше 3 діб.

Отже, рецепт соусу Бешамель не складний. Він є універсальною основою для багатьох страв.

Не бійтеся експериментувати! Під час приготування для більш насиченого смаку можна додати тертий сир (наприклад, пармезан). А для пікантного смаку – трішки перцю чилі або зубок пропущеного через прес часнику.

Фото: Midjourney, ліцензія Сreative Commons 4.0.