Этот рецепт отличается от привычных маринованных овощей, которые готовят на зиму. В нем совсем нет сахара и мало уксуса. Зато есть мед, за счет чего вкус невероятный.

Хозяйки, которые уже готовили консервацию с таким маринадом, улучшают ее на свое усмотрение. Добавляют и лавровый лист, и чеснок, и перец-чили… Простор для творчества есть у всех.

Но сначала все же попробуйте классический вариант этой яркой и ароматной заготовки для зимы. Она уже одним своим видом улучшит настроение в любой пасмурный день, а вкус перца превзойдет все ваши ожидания.

Поэтому решайтесь на приготовление необычной маринованной консервации. Даже сам процесс принесет удовольствие.

Вам понадобятся:

Болгарский перец 1 кг

Мед 4 ст. л.

Уксус 4 ст. л.

Соль 2 ч. л.

Растительное масло 3 ч. л.

Вода 700 мл

Черный перец горошком 15 шт.

Семена кориандра 1 ч. л.

Далее — пошагово. Сохраняйте последовательность.

Перец (можно использовать и желтый, и красный, и зеленый) тщательно моем, удаляем с каждого плодоножку с зернышками. Режем продольными ломтиками или по вашему вкусу. Готовим стерильные банки и крышки к ним. Нарезанный перец закладываем в банки, плотно утрамбовывая. Готовим достаточное количество кипятка и заливаем им перец в банках до краев. Банки накрываем крышками и даем настояться 10 минут. Для маринада в большом сотейнике смешиваем мед с солью, добавляем кориандр и черный перец. Кипяток из банок сливаем в сотейник с медовой смесью, добавляем растительное масло и уксус (9%). Жидкость доводим до кипения и варим примерно 5 минут. Горячим маринадом заливаем перец в банках и герметично закрываем крышками. Банки с маринованным перцем с медом переворачиваем вверх донышком и накрываем плотным полотенцем. Даем заготовке остыть при комнатной температуре и переносим ее на хранение в темное прохладное место.

Маринованный перец с медом к зимней презентации готов.

Источник: Смачно

Фото: Сгенерировано ИИ