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Еда

Настоящее украшение зимнего стола: маринованный перец с медом

19 августа 2023, 17:07
Валентина Андрейко журналіст
перець у банках

Этот рецепт отличается от привычных маринованных овощей, которые готовят на зиму. В нем совсем нет сахара и мало уксуса. Зато есть мед, за счет чего вкус невероятный.

Хозяйки, которые уже готовили консервацию с таким маринадом, улучшают ее на свое усмотрение. Добавляют и лавровый лист, и чеснок, и перец-чили… Простор для творчества есть у всех.

Но сначала все же попробуйте классический вариант этой яркой и ароматной заготовки для зимы. Она уже одним своим видом улучшит настроение в любой пасмурный день, а вкус перца превзойдет все ваши ожидания.

Поэтому решайтесь на приготовление необычной маринованной консервации. Даже сам процесс принесет удовольствие.

Вам понадобятся:

  • Болгарский перец 1 кг
  • Мед 4 ст. л.
  • Уксус 4 ст. л.
  • Соль 2 ч. л.
  • Растительное масло 3 ч. л.
  • Вода 700 мл
  • Черный перец горошком 15 шт.
  • Семена кориандра 1 ч. л.

Далее — пошагово. Сохраняйте последовательность.

  1. Перец (можно использовать и желтый, и красный, и зеленый) тщательно моем, удаляем с каждого плодоножку с зернышками. Режем продольными ломтиками или по вашему вкусу.
  2. Готовим стерильные банки и крышки к ним.
  3. Нарезанный перец закладываем в банки, плотно утрамбовывая.
  4. Готовим достаточное количество кипятка и заливаем им перец в банках до краев. Банки накрываем крышками и даем настояться 10 минут.
  5. Для маринада в большом сотейнике смешиваем мед с солью, добавляем кориандр и черный перец.
  6. Кипяток из банок сливаем в сотейник с медовой смесью, добавляем растительное масло и уксус (9%). Жидкость доводим до кипения и варим примерно 5 минут.
  7. Горячим маринадом заливаем перец в банках и герметично закрываем крышками.
  8. Банки с маринованным перцем с медом переворачиваем вверх донышком и накрываем плотным полотенцем. Даем заготовке остыть при комнатной температуре и переносим ее на хранение в темное прохладное место.

Маринованный перец с медом к зимней презентации готов.

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Источник: Смачно

Фото: Сгенерировано ИИ

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