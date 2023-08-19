Цей рецепт відрізняється від звичних маринованих овочів, які готують на зиму. У ньому зовсім немає цукру й обмаль оцту. Зате є мед, від чого смак перцю неймовірний.
Господині, які вже готували консервацію з таким маринадом, покращують її на свій розсуд. Додають і лавровий лист, і часник, і перець чилі… Простір для творчості є в усіх.
Але спочатку все ж спробуйте класичний варіант цієї яскравої і ароматної заготовки для зими. Вона вже одним своїм виглядом покращить настрій у будь-який похмурий день, а смак перцю перевершить усі ваші очікування.
Отож наважтеся на приготування незвичної маринованої консервації. Навіть сам процес принесе задоволення.
Вам знадобляться:
- Болгарський перець – 1 кг
- Мед – 4 ст. л.
- Оцет – 4 ст. л.
- Сіль – 2 ч. л.
- Олія – 3 ч. л.
- Вода – 700 мл
- Чорний перець горошком – 15 шт.
- Насіння коріандру – 1 ч. л.
Далі – покроково. Зберігайте послідовність.
- Перець (можна використовувати і жовтий, і червоний, і зелений) ретельно миємо, видаляємо з кожного плодоніжку із зернятами. Ріжемо скибочками уздовж або на ваш смак.
- Готуємо стерильні банки та кришки до них.
- Нарізаний перець закладаємо у банки, щільно утрамбовуючи.
- Готуємо достатню кількість окропу і заливаємо ним перець у банках по вінця. Банки накриваємо кришками і даємо настоятися 10 хвилин.
- Для маринаду у великому сотейнику змішуємо мед із сіллю, додаємо коріандр і чорний перець.
- Окріп із банок зливаємо у сотейник з медовою сумішшю, додаємо олію та оцет (9%). Рідину доводимо до кипіння і варимо приблизно 5 хвилин.
- Гарячим маринадом заливаємо перець у банках і герметично закриваємо кришками.
- Банки з маринованим перцем з медом перевертаємо догори денцем і накриваємо щільним рушником.
- Даємо заготовці охолонути за кімнатної температури та переносимо її на зберігання у темне прохолодне місце.
Маринований перець з медом до зимової презентації готовий.
Джерело: Смачно
Фото: Згенеровано ШІ