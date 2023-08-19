Цей рецепт відрізняється від звичних маринованих овочів, які готують на зиму. У ньому зовсім немає цукру й обмаль оцту. Зате є мед, від чого смак перцю неймовірний.

Господині, які вже готували консервацію з таким маринадом, покращують її на свій розсуд. Додають і лавровий лист, і часник, і перець чилі… Простір для творчості є в усіх.

Але спочатку все ж спробуйте класичний варіант цієї яскравої і ароматної заготовки для зими. Вона вже одним своїм виглядом покращить настрій у будь-який похмурий день, а смак перцю перевершить усі ваші очікування.

Отож наважтеся на приготування незвичної маринованої консервації. Навіть сам процес принесе задоволення.

Вам знадобляться:

Болгарський перець – 1 кг

Мед – 4 ст. л.

Оцет – 4 ст. л.

Сіль – 2 ч. л.

Олія – 3 ч. л.

Вода – 700 мл

Чорний перець горошком – 15 шт.

Насіння коріандру – 1 ч. л.

Далі – покроково. Зберігайте послідовність.

Перець (можна використовувати і жовтий, і червоний, і зелений) ретельно миємо, видаляємо з кожного плодоніжку із зернятами. Ріжемо скибочками уздовж або на ваш смак. Готуємо стерильні банки та кришки до них. Нарізаний перець закладаємо у банки, щільно утрамбовуючи. Готуємо достатню кількість окропу і заливаємо ним перець у банках по вінця. Банки накриваємо кришками і даємо настоятися 10 хвилин. Для маринаду у великому сотейнику змішуємо мед із сіллю, додаємо коріандр і чорний перець. Окріп із банок зливаємо у сотейник з медовою сумішшю, додаємо олію та оцет (9%). Рідину доводимо до кипіння і варимо приблизно 5 хвилин. Гарячим маринадом заливаємо перець у банках і герметично закриваємо кришками. Банки з маринованим перцем з медом перевертаємо догори денцем і накриваємо щільним рушником. Даємо заготовці охолонути за кімнатної температури та переносимо її на зберігання у темне прохолодне місце.

Маринований перець з медом до зимової презентації готовий.

Джерело: Смачно

Фото: Згенеровано ШІ