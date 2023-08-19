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Їжа

Справжня окраса зимового столу – маринований перець з медом

19 Серпня 2023, 17:07
Валентина Андрейко журналістка
перець у банках

Цей рецепт відрізняється від звичних маринованих овочів, які готують на зиму. У ньому зовсім немає цукру й обмаль оцту. Зате є мед, від чого смак перцю неймовірний.

Господині, які вже готували консервацію з таким маринадом, покращують її на свій розсуд. Додають і лавровий лист, і часник, і перець чилі… Простір для творчості є в усіх.

Але спочатку все ж спробуйте класичний варіант цієї яскравої і ароматної заготовки для зими. Вона вже одним своїм виглядом покращить настрій у будь-який похмурий день, а смак перцю перевершить усі ваші очікування.

Отож наважтеся на приготування незвичної маринованої консервації. Навіть сам процес принесе задоволення.

Вам знадобляться:

  • Болгарський перець – 1 кг
  • Мед – 4 ст. л.
  • Оцет – 4 ст. л.
  • Сіль – 2 ч. л.
  • Олія – 3 ч. л.
  • Вода – 700 мл
  • Чорний перець горошком – 15 шт.
  • Насіння коріандру – 1 ч. л.

Далі – покроково. Зберігайте послідовність.

  1. Перець (можна використовувати і жовтий, і червоний, і зелений) ретельно миємо, видаляємо з кожного плодоніжку із зернятами. Ріжемо скибочками уздовж або на ваш смак.
  2. Готуємо стерильні банки та кришки до них.
  3. Нарізаний перець закладаємо у банки, щільно утрамбовуючи.
  4. Готуємо достатню кількість окропу і заливаємо ним перець у банках по вінця. Банки накриваємо кришками і даємо настоятися 10 хвилин.
  5. Для маринаду у великому сотейнику змішуємо мед із сіллю, додаємо коріандр і чорний перець.
  6. Окріп із банок зливаємо у сотейник з медовою сумішшю, додаємо олію та оцет (9%). Рідину доводимо до кипіння і варимо приблизно 5 хвилин.
  7. Гарячим маринадом заливаємо перець у банках і герметично закриваємо кришками.
  8. Банки з маринованим перцем з медом перевертаємо догори денцем і накриваємо щільним рушником.
  9. Даємо заготовці охолонути за кімнатної температури та переносимо її на зберігання у темне прохолодне місце.

Маринований перець з медом до зимової презентації готовий.

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Джерело: Смачно

Фото: Згенеровано ШІ

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