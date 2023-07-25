Известные украинские повара за кулисами шоу Нового канала Хто зверху?, которое вновь выйдет на экраны осенью, рассказали, какие перекусы они предпочитают в летнюю жару.

– В жару особенно обожаю арбуз. Делаю из него стейк. Кладу мякоть на гриль, немного обжариваю, а затем добавляю бальзамический крем, орехи и сыр. Это невероятно вкусно! — говорит Алекс Якутов.

Кроме того, Алексу нравятся брускетты с томатами, которые повар делает из обжаренного на оливковом масле и натертого чесноком хлеба. На хлеб выкладывает размятый в тарелке помидор с солью и базиликом. Сверху можно посыпать любимым сыром.

А вот Евгений Клопотенко признался, что с началом большой войны перестал полноценно обедать. В качестве перекуса предпочитает обычную гречку со сливочным маслом.

— Я выбрал гречку, но это может быть и рис, и запеченный картофель. Важно понимать, что перекус должен быть качественным. Если вы купите колбасу, то это будет некачественно, а 200 граммов гречки – суперполезно, супервкусно и суперкруто, — уверен Евгений.

Его коллега Владимир Ярославский признался, что в качестве летнего перекуса выбрал черешню, овощные салаты с большим количеством зелени. Кроме этого, повар отдает предпочтение хлебу с оливковым маслом или томатному супу гаспаччо.

— А еще советую попробовать такое легкое блюдо-перекус: клубника с медом и козьей рикоттой, — рекомендует Владимир.

Ольга Мартыновская призналась, что больше всего в качестве перекуса ей нравятся сандвичи из черного, типа бородинского, хлеба с крем-сыром или обычным сливочным маслом. Сверху — кусочек хорошего сыра или слабосоленого лосося.

Еще одно из любимых блюд Ольги в летнюю жару — помидоры с моцареллой и оливковым маслом.

— А еще люблю кусочек хорошего домашнего сала, посыпанного специями, с домашним огурчиком. Ммммм, — улыбается Ольга.

Смотрите любимое развлекательное шоу Хто зверху? с ведущими Лесей Никитюк и Богданом Шелудяком уже осенью на Новом канале.

Фото: сгенерировано ИИ