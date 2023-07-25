Відомі українські кухарі за лаштунками шоу Нового каналу Хто зверху?, яке знову вийде на екрани восени, розповіли, яким перекусам вони віддають перевагу в літню спеку.

– У спеку особливо обожнюю кавун. Роблю з нього стейк. Кладу м’якоть на гриль, трохи обсмажую, а потім додаю бальзамічний крем, горіхи та сир. Це неймовірно смачно! – каже Алекс Якутов.

Крім того, Алексу подобаються брускети з томатами, які кухар робить з обсмаженого на оливковій олії та натертого часником хліба. На хліб викладає розім’ятий у тарілці помідор із сіллю та базиліком. Зверху можна посипати улюбленим сиром.

А ось Євген Клопотенко зізнався, що з початком великої війни перестав повноцінно обідати. У ролі перекусу віддає перевагу звичайній гречці з вершковим маслом.

– Я вибрав гречку, але це може бути і рис, і запечена картопля. Важливо розуміти, що перекус має бути якісним. Якщо ви купите ковбасу, то це буде неякісно, а 200 грамів гречки – суперкорисно, суперсмачно і суперкруто, – упевнений Євген.

Його колега Володимир Ярославський зізнався, що як літній перекус обрав черешню, овочеві салати з великою кількістю зелені. Крім цього, кухар віддає перевагу хлібу з оливковою олією або томатному супу гаспаччо.

– А ще раджу скуштувати таку легку страву-перекус: полуниця з медом і козячою рікоттою, – рекомендує Володимир.

Ольга Мартиновська зізналася, що найбільше як перекус їй подобаються сандвічі з чорного, на кшталт бородинського, хліба з крем-сиром або звичайним вершковим маслом. Зверху – шматочок хорошого сиру або слабосолоного лосося.

Ще одна з улюблених страв Ольги в літню спеку – помідори з моцарелою та оливковою олією.

– А ще люблю шматочок хорошого домашнього сала, посипаного спеціями, з домашнім огірочком. Ммммммм, – посміхається Ольга.

Дивіться улюблене розважальне шоу Хто зверху? з ведучими Лесею Нікітюк і Богданом Шелудяком вже восени на Новому каналі.

Фото: згенеровано ШІ