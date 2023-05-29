Cъедать тарелку супа из брокколи раз в неделю, что поможет снизить уровень сахара в крови и, следовательно, риск развития диабета II типа. Может звучать как шутка, но это уже реальность.

Секрет заключается в главном ингредиенте овощного супа: особом виде брокколи, впервые обнаруженный в дикой природе на Сицилии профессором Ричардом Митеном.

После многих лет исследований и селекции растений разработан новый сорт брокколи под названием GRextra, который сейчас выращивается в Шотландии.

Крестоцветные овощи — часть семейства крестоцветных, в которую входят брокколи, цветная капуста, брюссельская капуста и белокочанная капуста — содержат соединение глюкорафанином. Как только это химическое вещество достигает кишечника, оно превращается в сульфорафан, который обращает вспять замедление метаболизма, связанное со старением.

Польза супа доказана исследованиями глюкорафанина, проведенными Митеном.

Ученый доказал, что каждая порция супа, приготовленная из лиофилизированного сырого GRextra, содержит столько глюкорафанина, сколько человек получил бы, съев пять или более кочанов сырой брокколи.

Употребление всего одной тарелки супа в неделю может помочь снизить повышенный уровень глюкозы в крови и поддерживать этот уровень длительное время.

Еще одно исследование показало, что употребление продуктов, богатых глюкорафанином, при одновременном изменении образа жизни, может помочь избежать других возрастных заболеваний, в том числе рака.

Снижение уровня глюкозы в крови не происходит в одночасье, данные показывают, что требуется около шести месяцев употребления супа, чтобы люди увидели эффект.

— Я пожинаю замечательные плоды того, что месяцами еженедельно готовлю суп из брокколи. И больше не страдаю преддиабетом, — говорит учитель-пенсионер Энтони Смит.

Он был одним из миллионов британцев, которых врач предупредил о высоком риске развития диабета II типа.