З’їдати тарілку супу з броколі раз на тиждень — і це допоможе знизити рівень цукру в крові, а, отже, ризик розвитку діабету II типу. Це може звучати як жарт, але це вже реальність.

Секрет полягає в головному інгредієнті овочевого супу: особливому виді броколі, вперше виявленому в дикій природі на Сицилії професором Річардом Мітеном.

Після багатьох років досліджень і селекції рослин розроблено новий сорт броколі під назвою GRextra, який зараз вирощують у Шотландії.

Хрестоцвіті овочі – частина сімейства хрестоцвітних, до якої входять броколі, цвітна капуста, брюссельська капуста та білокачанна капуста – містять сполуку глюкорафанін. Щойно ця хімічна речовина досягає кишківника, вона перетворюється на сульфорафан, який відновлює метаболізм, що уповільнюється з віком.

Користь супу доведена дослідженнями глюкорафаніну, проведеними Мітеном.

Вчений довів, що кожна порція супу, приготована з ліофілізованого сирого GRextra, містить стільки глюкорафаніну, скільки людина отримала б, з’ївши п’ять або більше качанів сирої броколі.

Вживання всього однієї тарілки супу на тиждень може допомогти знизити підвищений рівень глюкози в крові та підтримувати цей рівень тривалий час.

Ще одне дослідження показало, що вживання продуктів, багатих на глюкорафанін, при одночасній зміні способу життя, може допомогти уникнути інших вікових захворювань, зокрема раку.

Зниження рівня глюкози в крові не відбувається відразу, дані показують, що потрібно близько шести місяців вживання супу, щоб люди побачили ефект.

– Я пожинаю чудові плоди того, що місяцями щотижня готую суп із броколі. І більше не страждаю на переддіабет, – каже вчитель-пенсіонер Ентоні Сміт.

Він був одним із мільйонів британців, яких лікар попередив про високий ризик розвитку діабету II типу.