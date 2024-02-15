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Суши-торт: рецепт с лососем, авокадо и филадельфией

15 февраля 2024, 16:09
Оксана Жучок кулинарный эксперт, редактор
Суші торт

Вот почему мы любим кулинарию – она всегда способна на что-то новое и неожиданное. Так, например, всем любителям японской кухни рекомендуем приготовить суши-торт! Это не просто идея, это настоящий кулинарный шедевр!

Представим, аппетитные слои лосося и сливочного сыра переплетаются со слоями огурчика, авокадо, листьев нори и вакаме – это и есть рецепт суши-торта Филадельфия. Это не только выглядит изумительно, но и на вкус просто невероятно!

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Как приготовить суши-торт в домашних условиях

Ингредиенты:

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  • рис для суши вареный – 2 стакана
  • красная рыба слабосоленая (нарезанная тонкими слайсами) – 200 г
  • нори – 4 листа
  • водоросли вакаме – 150 г
  • огурец свежий – 1 шт.
  • сыр Филадельфия – 220 г
  • авокадо – 2 шт.
  • сок лимона – 1 ч. л.
  • кунжут обжареный – 2 ст. л.

Суши-торт – рецепт пошагово

  1. Сначала подготовим все необходимые ингредиенты. Рис разделяем на 3 части, добавляем нарезанные нори, перемешиваем. Огурец нарезаем тонкими полосками или кубиками. Авокадо нарезаем тонкими слайсами, сбрызгиваем соком лимона. Половину авокадо оставляем для украшения торта.
  2. Собираем торт в формовочное кольцо или ободок от разъемной формы для выпечки (нижней стороной вверх) так: рис с нори – сыр – огурцы – вакаме (посыпаем кунжутом) – авокадо. Слои повторяем.
  3. Последним слоем выкладываем красную рыбу и украшаем торт авокадо.
  4. Суши-торт помещаем в холодильник на 1-2 часа. Это позволит красиво нарезать закуску на порционные кусочки.

По этому рецепту суши-торт Филадельфия подается, конечно, с васаби, соевым соусом и маринованным имбирем. Также не лишним будет в этом “обществе” сладкий соус терияки или унаги.

Итак, если ищете что-то новое и увлекательное для празднования, попробуйте сделать суши-торт с авокадо, лососем, огурцом и филадельфией. Это точно сделает праздник особенным и вкусным. И не забудьте сделать фото перед тем, как суши-торт съедят – такой шедевр стоит запечатлеть на память. Приятного аппетита!

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Фото: Midjourney, лицензия Сreative Commons 4.0.

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