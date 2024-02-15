Вот почему мы любим кулинарию – она всегда способна на что-то новое и неожиданное. Так, например, всем любителям японской кухни рекомендуем приготовить суши-торт! Это не просто идея, это настоящий кулинарный шедевр!

Представим, аппетитные слои лосося и сливочного сыра переплетаются со слоями огурчика, авокадо, листьев нори и вакаме – это и есть рецепт суши-торта Филадельфия. Это не только выглядит изумительно, но и на вкус просто невероятно!

Как приготовить суши-торт в домашних условиях

Ингредиенты:

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рис для суши вареный – 2 стакана

красная рыба слабосоленая (нарезанная тонкими слайсами) – 200 г

нори – 4 листа

водоросли вакаме – 150 г

огурец свежий – 1 шт.

сыр Филадельфия – 220 г

авокадо – 2 шт.

сок лимона – 1 ч. л.

кунжут обжареный – 2 ст. л.

Суши-торт – рецепт пошагово

Сначала подготовим все необходимые ингредиенты. Рис разделяем на 3 части, добавляем нарезанные нори, перемешиваем. Огурец нарезаем тонкими полосками или кубиками. Авокадо нарезаем тонкими слайсами, сбрызгиваем соком лимона. Половину авокадо оставляем для украшения торта. Собираем торт в формовочное кольцо или ободок от разъемной формы для выпечки (нижней стороной вверх) так: рис с нори – сыр – огурцы – вакаме (посыпаем кунжутом) – авокадо. Слои повторяем. Последним слоем выкладываем красную рыбу и украшаем торт авокадо. Суши-торт помещаем в холодильник на 1-2 часа. Это позволит красиво нарезать закуску на порционные кусочки.

По этому рецепту суши-торт Филадельфия подается, конечно, с васаби, соевым соусом и маринованным имбирем. Также не лишним будет в этом “обществе” сладкий соус терияки или унаги.

Итак, если ищете что-то новое и увлекательное для празднования, попробуйте сделать суши-торт с авокадо, лососем, огурцом и филадельфией. Это точно сделает праздник особенным и вкусным. И не забудьте сделать фото перед тем, как суши-торт съедят – такой шедевр стоит запечатлеть на память. Приятного аппетита!

Фото: Midjourney, лицензия Сreative Commons 4.0.