Как выбрать правильный рис для суши, если вы решили приготовить суши дома, рассказывает шеф Евгений Клопотенко.

В общем сортов риса – великое множество. То, что мы видим на полках в магазине – капля в море. Но это облегчает нашу задачу – выбрать рис для суши.

При выборе риса ориентируйтесь на форму зерна.

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Длиннозернистый рис содержит меньше крахмала, поэтому он будет рассыпчатым. К этой группе относятся пакистанский Басмати и Жасмин, выращиваемый в Таиланде. Для настоящего плова идеальный сорт Девзира из Ферганской долины.

В испанской паэлье используют среднезернистый рис специального сорта Бомба, выращиваемый в Валенсии. В нем тоже немного крахмала. Это же касается и Карнароли и Арборио, которые используют для приготовления классического итальянского ризотто, а также сорт Камолино.

Если же хотите приготовить суши дома, то пригодится круглозернистый рис, в котором содержится много крахмала. Он после варки хорошо слипается.

Как сварить рис для суши

Когда готовите рис, важно соблюдать пропорции. Чтобы он получился идеальным, используйте одну часть риса и две части воды. После того, как закипит вода, дайте рису покипеть пять минут, затем выключите огонь, накройте крышкой сотейника и дайте так постоять примерно минут 15.

Для круглозернистого риса нужно уменьшить время приготовления примерно на пять минут.

Источник: Евгений Клопотенко