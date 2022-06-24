Як вибрати правильний рис для суші, якщо ви вирішили приготувати японський смаколик вдома, розповідає шеф Євген Клопотенко.
Загалом сортів рису – сила силенна. Те, що ми бачимо на полицях у магазині – краплина в морі. Та це полегшує наше завдання – вибрати рис для суші.
При виборі рису орієнтуйтесь на форму зерна.
Довгозернистий рис містить найменше крохмалю, тож він буде розсипчастим. До цієї групи належать пакистанський Басматі та Жасмин, що вирощують у Таїланді. Для справжнього плову ідеальний сорт Девзіра з Ферганської долини.
В іспанській паельї використовують середньозернистий рис спеціального сорту Бомба, що вирощують у Валенсії. У ньому теж небагато крохмалю. Це ж стосується і Карнаролі та Арборіо, що використовують для приготування класичного італійського ризото, а також сорт Камоліно.
Якщо ж хочете приготувати суші вдома, то у пригоді стане круглозернистий рис, в якому міститься багато крохмалю. Він після варіння добре злипається.
Як зварити рис для суші
Коли готуєте рис, важливо дотримуватися пропорцій. Щоб він вийшов ідеальним, використовуйте одну частину рису і дві частини води. Після того, як закипить вода, дайте рису покипіти 5 хвилин, потім вимкніть вогонь, накрийте кришкою сотейник і дайте так постояти приблизно хвилин 15.
Для круглозернистого рису потрібно зменшити час приготування приблизно на п’ять хвилин.
Джерело: Євген Клопотенко