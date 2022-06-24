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Їжа

Суші вдома: який рис вибрати і як правильно його варити

24 Червня 2022, 12:10
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
суши
Джерело: Depositphotos

Як вибрати правильний рис для суші, якщо ви вирішили приготувати японський смаколик вдома, розповідає шеф Євген Клопотенко.

Загалом сортів рису – сила силенна. Те, що ми бачимо на полицях у магазині – краплина в морі. Та це полегшує наше завдання – вибрати рис для суші.

При виборі рису орієнтуйтесь на форму зерна.

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Довгозернистий рис містить найменше крохмалю, тож він буде розсипчастим. До цієї групи належать пакистанський Басматі та Жасмин, що вирощують у Таїланді. Для справжнього плову ідеальний сорт Девзіра з Ферганської долини.

В іспанській паельї використовують середньозернистий рис спеціального сорту Бомба, що вирощують у Валенсії. У ньому теж небагато крохмалю. Це ж стосується і Карнаролі та Арборіо, що використовують для приготування класичного італійського ризото, а також сорт Камоліно

Якщо ж хочете приготувати суші вдома, то у пригоді стане круглозернистий рис, в якому міститься багато крохмалю. Він після варіння добре злипається.

Як зварити рис для суші

Коли готуєте рис, важливо дотримуватися пропорцій. Щоб він вийшов ідеальним, використовуйте одну частину рису і дві частини води. Після того, як закипить вода, дайте рису покипіти 5 хвилин, потім вимкніть вогонь, накрийте кришкою сотейник і дайте так постояти приблизно хвилин 15.

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Для круглозернистого рису потрібно зменшити час приготування приблизно на п’ять хвилин.

Джерело: Євген Клопотенко

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