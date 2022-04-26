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Еда

Свиные ребра и необычная заправка: рецепт вкусной окрошки

26 апреля 2022, 18:24
Ольга Тетеріна редактор розділу Здоров’я
окрошка,
Источник: Depositphotos

Окрошка — весеннее блюдо, основой которого являются свежие овощи — огурцы, редис, лук, зелень и колбаса. Украинцы готовят окрошку на квасе, кефире, сыворотке, айране, минеральной воде и сметане. Всего можно насчитать около 100 рецептов этого весенне-летнего блюда.

Кулинар Евгений Клопотенко поделился своим рецептом окрошки и советами, благодаря которым это блюдо удастся приготовить вкусно.

Ингредиенты

Для окрошки:

  • 4 свиных ребра;
  • 1 яйцо;
  • 2-3 огурца;
  • 250 г редиса;
  • 1 стебель лука;
  • 1 стебель сельдерея (по желанию);
  • 8 веточек укропа;
  • соль, перец – по вкусу.

Для заправки:

  • 300 г кваса светлого;
  • 200 г сыворотки или кефира;
  • 100 г сметаны;
  • 1 ч. л. американской горчицы или любой не острой;
  • соль — по вкусу.

Приготовление

  1. Духовку разогрейте до 180 °C. Свиные ребра посолите и поперчите. Запекайте в духовке в течение 30-40 мин, дайте остыть, срежьте мясо и мелко порежьте его.
  2. Яйцо надо варить в течение 10 мин. Огурец, редис, лук и сельдерей помойте и мелко нарежьте. Если хотите, чтобы овощи пустили сок, присыпьте немного солью.
  3. Укроп помойте, отрежьте стебель и мелко порежьте.
  4. Приготовьте заправку: в отдельной емкости смешайте все ингредиенты: 300 г светлого кваса, 200 г сыворотки или кефира, 100 г сметаны, 1 ч. л. американской горчицы и соль — по вкусу.
  5. Выложите все ингредиенты в большую кастрюлю и залейте заправкой. Отправьте в холодильник минимум на час.

Советы для приготовления окрошки

Мясо для окрошки можно не только варить, но и запекать в духовке и даже готовить на мангале. Например, куриную грудку можно посолить, поперчить, отправить на мангал, а после полить лимонным соком и оставить до полного остывания. Затем нарезать кубиками и добавить в окрошку.

По словам Клопотенка, для окрошки необходимо мелко нарезать ингредиенты. Однако ни в коем случае не использовать терку. Начинать стоит с овощей, чтобы они успели настояться.

Окрошку можно употреблять сразу или же поставить в холодильник на 1-2 часа. Во втором варианте получите более насыщенный вкус.

В блюдо можно добавлять не только горчицу, но и хрен, а если еще любите острее, то можно и перец чили, и даже японский соус васаби.

Для того чтобы блюдо оставалось холодным, перед подачей в тарелку можно положить несколько кубиков льда.

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Источник: Евгений Клопотенко

Теги
Евгений Клопотенко, Кулінарні рецепти, Рецепти
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