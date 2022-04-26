Окрошка — весеннее блюдо, основой которого являются свежие овощи — огурцы, редис, лук, зелень и колбаса. Украинцы готовят окрошку на квасе, кефире, сыворотке, айране, минеральной воде и сметане. Всего можно насчитать около 100 рецептов этого весенне-летнего блюда.
Кулинар Евгений Клопотенко поделился своим рецептом окрошки и советами, благодаря которым это блюдо удастся приготовить вкусно.
Ингредиенты
Для окрошки:
- 4 свиных ребра;
- 1 яйцо;
- 2-3 огурца;
- 250 г редиса;
- 1 стебель лука;
- 1 стебель сельдерея (по желанию);
- 8 веточек укропа;
- соль, перец – по вкусу.
Для заправки:
- 300 г кваса светлого;
- 200 г сыворотки или кефира;
- 100 г сметаны;
- 1 ч. л. американской горчицы или любой не острой;
- соль — по вкусу.
Приготовление
- Духовку разогрейте до 180 °C. Свиные ребра посолите и поперчите. Запекайте в духовке в течение 30-40 мин, дайте остыть, срежьте мясо и мелко порежьте его.
- Яйцо надо варить в течение 10 мин. Огурец, редис, лук и сельдерей помойте и мелко нарежьте. Если хотите, чтобы овощи пустили сок, присыпьте немного солью.
- Укроп помойте, отрежьте стебель и мелко порежьте.
- Приготовьте заправку: в отдельной емкости смешайте все ингредиенты: 300 г светлого кваса, 200 г сыворотки или кефира, 100 г сметаны, 1 ч. л. американской горчицы и соль — по вкусу.
- Выложите все ингредиенты в большую кастрюлю и залейте заправкой. Отправьте в холодильник минимум на час.
Советы для приготовления окрошки
Мясо для окрошки можно не только варить, но и запекать в духовке и даже готовить на мангале. Например, куриную грудку можно посолить, поперчить, отправить на мангал, а после полить лимонным соком и оставить до полного остывания. Затем нарезать кубиками и добавить в окрошку.
По словам Клопотенка, для окрошки необходимо мелко нарезать ингредиенты. Однако ни в коем случае не использовать терку. Начинать стоит с овощей, чтобы они успели настояться.
Окрошку можно употреблять сразу или же поставить в холодильник на 1-2 часа. Во втором варианте получите более насыщенный вкус.
В блюдо можно добавлять не только горчицу, но и хрен, а если еще любите острее, то можно и перец чили, и даже японский соус васаби.
Для того чтобы блюдо оставалось холодным, перед подачей в тарелку можно положить несколько кубиков льда.
Источник: Евгений Клопотенко