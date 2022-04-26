Окрошка — весеннее блюдо, основой которого являются свежие овощи — огурцы, редис, лук, зелень и колбаса. Украинцы готовят окрошку на квасе, кефире, сыворотке, айране, минеральной воде и сметане. Всего можно насчитать около 100 рецептов этого весенне-летнего блюда.

Кулинар Евгений Клопотенко поделился своим рецептом окрошки и советами, благодаря которым это блюдо удастся приготовить вкусно.

Ингредиенты

Для окрошки:

4 свиных ребра;

1 яйцо;

2-3 огурца;

250 г редиса;

1 стебель лука;

1 стебель сельдерея (по желанию);

8 веточек укропа;

соль, перец – по вкусу.

Для заправки:

300 г кваса светлого;

200 г сыворотки или кефира;

100 г сметаны;

1 ч. л. американской горчицы или любой не острой;

соль — по вкусу.

Приготовление

Духовку разогрейте до 180 °C. Свиные ребра посолите и поперчите. Запекайте в духовке в течение 30-40 мин, дайте остыть, срежьте мясо и мелко порежьте его. Яйцо надо варить в течение 10 мин. Огурец, редис, лук и сельдерей помойте и мелко нарежьте. Если хотите, чтобы овощи пустили сок, присыпьте немного солью. Укроп помойте, отрежьте стебель и мелко порежьте. Приготовьте заправку: в отдельной емкости смешайте все ингредиенты: 300 г светлого кваса, 200 г сыворотки или кефира, 100 г сметаны, 1 ч. л. американской горчицы и соль — по вкусу. Выложите все ингредиенты в большую кастрюлю и залейте заправкой. Отправьте в холодильник минимум на час.

Советы для приготовления окрошки

Мясо для окрошки можно не только варить, но и запекать в духовке и даже готовить на мангале. Например, куриную грудку можно посолить, поперчить, отправить на мангал, а после полить лимонным соком и оставить до полного остывания. Затем нарезать кубиками и добавить в окрошку.

По словам Клопотенка, для окрошки необходимо мелко нарезать ингредиенты. Однако ни в коем случае не использовать терку. Начинать стоит с овощей, чтобы они успели настояться.

Окрошку можно употреблять сразу или же поставить в холодильник на 1-2 часа. Во втором варианте получите более насыщенный вкус.

В блюдо можно добавлять не только горчицу, но и хрен, а если еще любите острее, то можно и перец чили, и даже японский соус васаби.

Для того чтобы блюдо оставалось холодным, перед подачей в тарелку можно положить несколько кубиков льда.

Источник: Евгений Клопотенко