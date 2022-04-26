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Їжа

Свинячі ребра та незвична заправка: рецепт смачної окрошки

26 Квітня 2022, 18:24
Ольга Тетеріна редакторка розділу Здоров’я
окрошка,
Джерело: Depositphotos

Окрошка – весняна страва, основою якої є свіжі овочі – огірки, редиска, цибуля, зелень та ковбаса. Українці готують окрошку на квасі, кефірі, сироватці, айрані, мінеральній воді й сметані. Загалом можна нарахувати близько 100 рецептів цієї весняно-літньої страви.

Кулінар Євген Клопотенко поділився своїм рецептом окрошки та порадами, завдяки яким цю страву вдасться приготувати смачно.

Інгредієнти

Для окрошки:

  • 4 свинячих ребра;
  • 1 яйце;
  • 2-3 огірка;
  • 250 г редиски;
  • 1 стебло цибулі;
  • 1 стебло селери (за бажанням);
  • 8 гілочок кропу;
  • сіль, перець – за смаком.

Для заправки:

  • 300 г квасу світлого;
  • 200 г сироватки або кефіру;
  • 100 г сметани;
  • 1 ч. л. американської гірчиці або будь-який не гострої;
  • сіль – за смаком.

Приготування

  1. Духовку розігрійте до 180 °C. Свинячі ребра посоліть і поперчіть. Запікайте в духовці протягом 30-40 хв, дайте охолонути, зріжте м’ясо й дрібно поріжте його.
  2. Яйце треба варити протягом 10 хв. Огірок, редис, цибулю й селеру помийте й дрібно наріжте. Якщо хочете, щоб овочі пустили сік, присипте трохи сіллю.
  3. Кріп помийте, відріжте стебло й дрібно поріжте.
  4. Приготуйте заправку: в окремій посудині змішайте всі інгредієнти: 300 г квасу світлого, 200 г сироватки або кефіру, 100 г сметани, 1 ч. л. американської гірчиці та сіль – за смаком.
  5. Викладіть усі інгредієнти у велику каструлю та залийте заправкою. Відправте в холодильник мінімум на годину.

Поради для приготування окрошки

М’ясо для окрошки можна не тільки варити, але й запікати в духовці та навіть готувати на мангалі. Наприклад, курячу грудку можна посолити, поперчити, відправити на мангал, а після полити лимонним соком і залишити до повного охолодження. Потім нарізати кубиками та додати в окрошку.

За словами Клопотенка, для окрошки необхідно дрібно нарізати інгредієнти. Однак ні в якому разі не використовувати терку. Починати варто з овочів, щоб вони встигли настоятися.

Окрошку можна вживати відразу або ж поставити в холодильник на 1-2 години. У другому варіанті отримаєте більш насичений смак.

У страву можна додавати не тільки гірчицю, а й хрін, а якщо любите ще гостріше, то можна й перець чилі, і навіть японський соус васабі.

Для того, щоб страва залишалася холодною, перед подачею у тарілку можна покласти декілька кубиків льоду.

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Джерело: Євген Клопотенко 

Теги
Євген Клопотенко, Кулінарні рецепти, Рецепти
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