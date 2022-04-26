Окрошка – весняна страва, основою якої є свіжі овочі – огірки, редиска, цибуля, зелень та ковбаса. Українці готують окрошку на квасі, кефірі, сироватці, айрані, мінеральній воді й сметані. Загалом можна нарахувати близько 100 рецептів цієї весняно-літньої страви.

Кулінар Євген Клопотенко поділився своїм рецептом окрошки та порадами, завдяки яким цю страву вдасться приготувати смачно.

Інгредієнти

Для окрошки:

4 свинячих ребра;

1 яйце;

2-3 огірка;

250 г редиски;

1 стебло цибулі;

1 стебло селери (за бажанням);

8 гілочок кропу;

сіль, перець – за смаком.

Для заправки:

300 г квасу світлого;

200 г сироватки або кефіру;

100 г сметани;

1 ч. л. американської гірчиці або будь-який не гострої;

сіль – за смаком.

Приготування

Духовку розігрійте до 180 °C. Свинячі ребра посоліть і поперчіть. Запікайте в духовці протягом 30-40 хв, дайте охолонути, зріжте м’ясо й дрібно поріжте його. Яйце треба варити протягом 10 хв. Огірок, редис, цибулю й селеру помийте й дрібно наріжте. Якщо хочете, щоб овочі пустили сік, присипте трохи сіллю. Кріп помийте, відріжте стебло й дрібно поріжте. Приготуйте заправку: в окремій посудині змішайте всі інгредієнти: 300 г квасу світлого, 200 г сироватки або кефіру, 100 г сметани, 1 ч. л. американської гірчиці та сіль – за смаком. Викладіть усі інгредієнти у велику каструлю та залийте заправкою. Відправте в холодильник мінімум на годину.

Поради для приготування окрошки

М’ясо для окрошки можна не тільки варити, але й запікати в духовці та навіть готувати на мангалі. Наприклад, курячу грудку можна посолити, поперчити, відправити на мангал, а після полити лимонним соком і залишити до повного охолодження. Потім нарізати кубиками та додати в окрошку.

За словами Клопотенка, для окрошки необхідно дрібно нарізати інгредієнти. Однак ні в якому разі не використовувати терку. Починати варто з овочів, щоб вони встигли настоятися.

Окрошку можна вживати відразу або ж поставити в холодильник на 1-2 години. У другому варіанті отримаєте більш насичений смак.

У страву можна додавати не тільки гірчицю, а й хрін, а якщо любите ще гостріше, то можна й перець чилі, і навіть японський соус васабі.

Для того, щоб страва залишалася холодною, перед подачею у тарілку можна покласти декілька кубиків льоду.

Джерело: Євген Клопотенко