Есть много видов капусты. Но мы привыкли в основном к белокочанной и пекинской. И почему-то забываем о синей. Она, между прочим, очень полезна.

Готовить из нее можно и голубцы, и шницели, но остановимся на салате. Шеф Евгений Клопотенко предлагает сделать теплый салат. Зима все-таки.

Теплый салат из синей капусты с орехами

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Ингредиенты:

150 г синей капусты

30 г моркови

20 г грецких орехов

1 ст. л. подсолнечного масла

1 щепотка тмина

1 ч.л. бальзамического уксуса (или винного или яблочного)

цедра 1 апельсина

соль до вкуса

Приготовление

Нашинкуйте синюю капусту тонкими полосками. Очистите морковь и нарежьте ее тонкой соломкой экономкой или ножом. Измельчите грецкие орехи ножом или занозой. Несколько целых частей оставьте для украшения. Разогрейте сковороду с подсолнечным маслом, выложите синюю капусту и влейте бальзамический уксус. Перемешайте и обжаривайте две минуты на небольшом огне, постоянно помешивая. Добавьте на сковороду морковь, измельченные грецкие орехи, щепотку тмина и посолите по вкусу. Перемешайте и жарьте еще 2 минуты. Тщательно вымойте апельсин и экономкой снимите цедру. Или используйте терку. Выложите капусту с морковью и орехами на тарелку, посыпьте апельсиновой цедрой и дольками сырых орехов, если оставляли их.

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Источник: Евгений Клопотенко