Есть много видов капусты. Но мы привыкли в основном к белокочанной и пекинской. И почему-то забываем о синей. Она, между прочим, очень полезна.
Готовить из нее можно и голубцы, и шницели, но остановимся на салате. Шеф Евгений Клопотенко предлагает сделать теплый салат. Зима все-таки.
Теплый салат из синей капусты с орехами
Сейчас смотрят
Ингредиенты:
- 150 г синей капусты
- 30 г моркови
- 20 г грецких орехов
- 1 ст. л. подсолнечного масла
- 1 щепотка тмина
- 1 ч.л. бальзамического уксуса (или винного или яблочного)
- цедра 1 апельсина
- соль до вкуса
Приготовление
- Нашинкуйте синюю капусту тонкими полосками. Очистите морковь и нарежьте ее тонкой соломкой экономкой или ножом.
- Измельчите грецкие орехи ножом или занозой. Несколько целых частей оставьте для украшения.
- Разогрейте сковороду с подсолнечным маслом, выложите синюю капусту и влейте бальзамический уксус. Перемешайте и обжаривайте две минуты на небольшом огне, постоянно помешивая.
- Добавьте на сковороду морковь, измельченные грецкие орехи, щепотку тмина и посолите по вкусу. Перемешайте и жарьте еще 2 минуты.
- Тщательно вымойте апельсин и экономкой снимите цедру. Или используйте терку.
- Выложите капусту с морковью и орехами на тарелку, посыпьте апельсиновой цедрой и дольками сырых орехов, если оставляли их.
Читайте также:Теплый салат из запаренного кускуса с брынзой
Источник: Евгений Клопотенко