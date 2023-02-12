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Еда

Теплый салат из синей капусты с орехами

12 февраля 2023, 19:40
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
синя капуста
Источник: Depositphotos

Есть много видов капусты. Но мы привыкли в основном к белокочанной и пекинской. И почему-то забываем о синей. Она, между прочим, очень полезна.

Готовить из нее можно и голубцы, и шницели, но остановимся на салате. Шеф Евгений Клопотенко предлагает сделать теплый салат. Зима все-таки.

Теплый салат из синей капусты с орехами

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Ингредиенты:

  • 150 г синей капусты
  • 30 г моркови
  • 20 г грецких орехов
  • 1 ст. л. подсолнечного масла
  • 1 щепотка тмина
  • 1 ч.л. бальзамического уксуса (или винного или яблочного)
  • цедра 1 апельсина
  • соль до вкуса

Приготовление

  1. Нашинкуйте синюю капусту тонкими полосками. Очистите морковь и нарежьте ее тонкой соломкой экономкой или ножом.
  2. Измельчите грецкие орехи ножом или занозой. Несколько целых частей оставьте для украшения.
  3. Разогрейте сковороду с подсолнечным маслом, выложите синюю капусту и влейте бальзамический уксус. Перемешайте и обжаривайте две минуты на небольшом огне, постоянно помешивая.
  4. Добавьте на сковороду морковь, измельченные грецкие орехи, щепотку тмина и посолите по вкусу. Перемешайте и жарьте еще 2 минуты.
  5. Тщательно вымойте апельсин и экономкой снимите цедру. Или используйте терку.
  6. Выложите капусту с морковью и орехами на тарелку, посыпьте апельсиновой цедрой и дольками сырых орехов, если оставляли их.
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Источник: Евгений Клопотенко

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