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Еда

Теплый салат из запаренного кускуса с брынзой

4 декабря 2022, 14:50
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
кускус салат
Источник: Pexels

Перебои со светом оставляют нам мало времени для дел и приготовления пищи. Поэтому нужно найти такие блюда, которые требуют минимум времени для приготовления. Например, каши можно не варить, а запаривать, заливая кипятком в термосе, или обычной кастрюле. Сразу к ним можно добавлять овощи и пряности.

А можно таким образом, но со свежими овощами приготовить салат, употребляемый теплым.

Ингредиенты:

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  • 200 г кускуса;
  • 400 мл воды;
  • помидор;
  • перец, кабачок или другие овощи по желанию;
  • листья салата;
  • немного масла, соль, перец и пряности по вкусу;
  • брынза или другой вид творога по желанию;
  • измельченные греческие орешки по вкусу.

Вскипятить воду и залить ею крупу, оставив на 3-5 минут.

Добавить специи по вкусу.

Пока крупа запаривается, измельчить помидор и другие овощи.

Смешать овощи и запаренную крупу.

Выложить на тарелку листья салата, кускус с овощами, добавить измельченные орешки и брынзу по вкусу.

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Приправить теплый салат растительным маслом.

Источник: Бережи себе

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