Перебои со светом оставляют нам мало времени для дел и приготовления пищи. Поэтому нужно найти такие блюда, которые требуют минимум времени для приготовления. Например, каши можно не варить, а запаривать, заливая кипятком в термосе, или обычной кастрюле. Сразу к ним можно добавлять овощи и пряности.
А можно таким образом, но со свежими овощами приготовить салат, употребляемый теплым.
Ингредиенты:
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- 200 г кускуса;
- 400 мл воды;
- помидор;
- перец, кабачок или другие овощи по желанию;
- листья салата;
- немного масла, соль, перец и пряности по вкусу;
- брынза или другой вид творога по желанию;
- измельченные греческие орешки по вкусу.
Вскипятить воду и залить ею крупу, оставив на 3-5 минут.
Добавить специи по вкусу.
Пока крупа запаривается, измельчить помидор и другие овощи.
Смешать овощи и запаренную крупу.
Выложить на тарелку листья салата, кускус с овощами, добавить измельченные орешки и брынзу по вкусу.
Приправить теплый салат растительным маслом.
Источник: Бережи себе