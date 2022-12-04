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Їжа

Теплий салат із запареного кускусу з бринзою

4 Грудня 2022, 14:50
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
кускус салат
Джерело: Pexels

Перебої зі світлом залишають нам мало часу для справ і приготування їжі. Тому потрібно знайти такі страви, що вимагають мінімум часу для приготування. Наприклад, каші можна  не варити, а запарювати, заливаючи окропом в термосі, або звичайній каструлі. Одразу до них можна додавати овочі та прянощі.

А можна таким чином, але зі свіжими овочами приготувати салат, який вживають теплим.

Інгредієнти:

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  •  200 г кускусу;
  •  400 мл води;
  •  помідор;
  •  перець, кабачок або інші овочі за бажанням;
  •  листя салату;
  •  трішки олії, сіль, перець і прянощі до смаку;
  •  бринза або інший вид сиру за бажанням;
  •  подрібнені грецькі горішки до смаку.

Закип’ятити воду та залити нею крупу, залишивши на 3-5 хвилин.

Додати спеції до смаку.

Поки крупа запарюється, подрібнити помідор та будь-які інші овочі.

Змішати овочі та запарену крупу.

Викласти на тарілку листя салату, кускус з овочами, додати подрібнені горішки та бринзу до смаку.

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Приправити теплий салат олією.

Джерело: Бережи себе

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