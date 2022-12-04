Перебої зі світлом залишають нам мало часу для справ і приготування їжі. Тому потрібно знайти такі страви, що вимагають мінімум часу для приготування. Наприклад, каші можна не варити, а запарювати, заливаючи окропом в термосі, або звичайній каструлі. Одразу до них можна додавати овочі та прянощі.
А можна таким чином, але зі свіжими овочами приготувати салат, який вживають теплим.
Інгредієнти:
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- 200 г кускусу;
- 400 мл води;
- помідор;
- перець, кабачок або інші овочі за бажанням;
- листя салату;
- трішки олії, сіль, перець і прянощі до смаку;
- бринза або інший вид сиру за бажанням;
- подрібнені грецькі горішки до смаку.
Закип’ятити воду та залити нею крупу, залишивши на 3-5 хвилин.
Додати спеції до смаку.
Поки крупа запарюється, подрібнити помідор та будь-які інші овочі.
Змішати овочі та запарену крупу.
Викласти на тарілку листя салату, кускус з овочами, додати подрібнені горішки та бринзу до смаку.
Приправити теплий салат олією.
Джерело: Бережи себе