Перебої зі світлом залишають нам мало часу для справ і приготування їжі. Тому потрібно знайти такі страви, що вимагають мінімум часу для приготування. Наприклад, каші можна не варити, а запарювати, заливаючи окропом в термосі, або звичайній каструлі. Одразу до них можна додавати овочі та прянощі.

А можна таким чином, але зі свіжими овочами приготувати салат, який вживають теплим.

Інгредієнти:

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200 г кускусу;

400 мл води;

помідор;

перець, кабачок або інші овочі за бажанням;

листя салату;

трішки олії, сіль, перець і прянощі до смаку;

бринза або інший вид сиру за бажанням;

подрібнені грецькі горішки до смаку.

Закип’ятити воду та залити нею крупу, залишивши на 3-5 хвилин.

Додати спеції до смаку.

Поки крупа запарюється, подрібнити помідор та будь-які інші овочі.

Змішати овочі та запарену крупу.

Викласти на тарілку листя салату, кускус з овочами, додати подрібнені горішки та бринзу до смаку.

Приправити теплий салат олією.

Джерело: Бережи себе