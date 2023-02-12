Існує багато видів капусти. Але ми звикли в основному до білокачанної та пекінської. І чомусь забуваємо про синю. Вона між іншим, дуже корисна.
Готувати з неї можна і голубці, і шніцелі, та зупинемося на салаті. Шеф Євген Клопотенко пропонує зробити теплий салат. Зима все ж таки.
Теплий салат із синьої капусти з горіхами
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Інгредієнти:
Приготування
- Нашаткуйте синю капусту тонкими смужками. Очистьте моркву та наріжте її тонкою соломкою за допомогою економки чи ножа.
- Подрібніть волоські горіхи ножем чи скалкою. Кілька цілих частин залиште для прикраси.
- Розігрійте пательню з соняшниковою олією, викладіть синю капусту і влийте бальзамічний оцет. Перемішайте й обсмажуйте дві хвилини на невеликому вогні, постійно помішуючи.
- Додайте на пательню моркву, подрібнені волоські горіхи, дрібку кмину і посоліть до смаку. Перемішайте і смажте ще дві хвилини.
- Ретельно помийте апельсин і економкою зніміть цедру. Або використайте тертку.
- Викладіть капусту з морквою та горіхами на тарілку, посипте апельсиновою цедрою та часточками сирих горіхів, якщо залишали їх.
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Джерело: Євген Клопотенко