Існує багато видів капусти. Але ми звикли в основному до білокачанної та пекінської. І чомусь забуваємо про синю. Вона між іншим, дуже корисна.

Готувати з неї можна і голубці, і шніцелі, та зупинемося на салаті. Шеф Євген Клопотенко пропонує зробити теплий салат. Зима все ж таки.

Теплий салат із синьої капусти з горіхами

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Інгредієнти:

150 г синьої капусти

30 г моркви

20 г волоських горіхів

1 ст. л. соняшникової олії

1 дрібка кмину

1 ч. л. бальзамічного оцту (або винного або яблучного)

цедра 1 апельсина

сіль до смаку

Приготування

Нашаткуйте синю капусту тонкими смужками. Очистьте моркву та наріжте її тонкою соломкою за допомогою економки чи ножа. Подрібніть волоські горіхи ножем чи скалкою. Кілька цілих частин залиште для прикраси. Розігрійте пательню з соняшниковою олією, викладіть синю капусту і влийте бальзамічний оцет. Перемішайте й обсмажуйте дві хвилини на невеликому вогні, постійно помішуючи. Додайте на пательню моркву, подрібнені волоські горіхи, дрібку кмину і посоліть до смаку. Перемішайте і смажте ще дві хвилини. Ретельно помийте апельсин і економкою зніміть цедру. Або використайте тертку. Викладіть капусту з морквою та горіхами на тарілку, посипте апельсиновою цедрою та часточками сирих горіхів, якщо залишали їх.

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Джерело: Євген Клопотенко