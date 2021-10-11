Топ-10 фруктов и ягод, благодаря которым можно забыть о голоде

Фрукты и ягоды— очень полезны для человека. Диетологи советуют добавлять их в рацион, ведь они — источник витаминов и микроэлементов. Кроме того, они являются основой многих диет, ведь довольно низкокалорийны.

Однако у этих продуктов есть обратная сторона — одними фруктами сыт не будешь. После потребления яблока скоро опять возникнет чувство голода. Но некоторые из них способны дольше давать чувство сытости, ведь содержат много клетчатки. Какие фрукты нужно есть, чтобы не чувствовать голод?

Топ-10 самых сытных фруктов и ягод:

Авокадо (на 100 г — 6,7 г клетчатки, 73% воды)

Это самый сытный фрукт на планете. Половинка одного авокадо обеспечивает 25% дневной рекомендуемой нормы клетчатки. Также он богат витаминами B6, C и E, а также такими веществами, как калий, магний и фолиевая кислота.

Финики (на 100 г — 6,7 г клетчатки, 21% воды)

Они богаты клетчаткой, а также белком. Однако с ними нужно быть осторожными тем, кто сидит на диете, ведь они также содержат немало сахара.

Малина (на 100 г — 6,5 г клетчатки, 86% воды)

При высоком содержании клетчатки в малине довольно мало калорий и сахара. Поэтому ягоду стоит употреблять тем, кто следит за фигурой.

Ежевика (на 100 г — 5,3 г клетчатки, 88% воды)

Ягода богата антиоксидантами. Всего чашка ежевики содержит половину дневной нормы витамина С. Кроме того, она даст ощущение сытости.

Клюква (на 100 грамм — 3,6 г клетчатки, 87,3% воды)

Она содержит много клетчатки и воды. Она способна не только помочь забыть о голоде, но и защищает организм от кишечной палочки, стафилококка.

Банан (на 100 грамм — 2,6 г клетчатки, 75% воды)

Фрукт насыщает организм, благодаря ему можно дольше не ощущать голод. Кроме того, один-два банана перед походом в спортзал обеспечат активную и продуктивную тренировку.

Черника (на 100 г — 2,4 г клетчатки, 84% воды)

Одна из самых полезных ягод и источник веществ, среди которых полифенолы — химические соединения, которые помогают предотвратить образование жира. Ее стоит добавлять в свой рацион как полезный перекус, который также позволит чувствовать сытость.

Яблоко (на 100 г — 2,4 г клетчатки, 85,5% воды)

Полезный перекус. У некоторых яблоки наоборот провоцируют обострение чувства голода, другим же помогают насытить организм в перерывах между приемами пищи.

Клубника (на 100 г — 2 г клетчатки, 91% воды)

Ягода — источник мощных природных химических веществ полифенолов, которые препятствуют образованию жировых клеток. Помимо этого, она способна неплохо насыщать организм.

Вишня (на 100 г — 2 г клетчатки, 82% воды)

О пользе этой ягоды знают все. Однако она также способна давать чувство сытости, хотя и ненадолго.

Источник: Eat This, Not That