Топ-10 фруктів та ягід, завдяки яким можна забути про голод

Фрукти та ягоди – дуже корисні для людини. Дієтологи радять додавати їх до раціону, адже вони – джерело вітамінів та мікроелементів. Крім того, вони є основою багатьох дієт, адже досить низькокалорійні.

Однак у цих продуктів є зворотна сторона – одними фруктами ситий не будеш. Після споживання яблука незабаром знову виникне відчуття голоду. Та деякі з них здатні довше давати відчуття ситості, адже містять багато клітковини. Які фрукти потрібно їсти, щоб не відчувати голод?

Топ-10 найбільш ситних фруктів та ягід:

Авокадо (на 100 г – 6,7 г клітковини, 73% води)

Це найбільш ситний фрукт на планеті. Половинка одного авокадо забезпечує 25% денної рекомендованої норми клітковини. Також він багатий вітамінами B6, C і E, а також такими речовинами, як калій, магній і фолієва кислота.

Фініки (на 100 г – 6,7 г клітковини, 21% води)

Вони багаті на клітковину, а також білок. Однак з ними потрібно бути обережними тим, хто перебуває на дієті, бо вони також містять чимало цукру.

Малина (на 100 г – 6,5 г клітковини, 86% води)

За високого вмісту клітковини у малині досить мало калорій та цукру. Тому ягоду варто вживати тим, хто стежить за фігурою.

Ожина (на 100 г – 5,3 г клітковини, 88% води)

Ягода багата на антиоксиданти. Лише чашка ожини містить половину денної норми вітаміну С. Крім того, вона гарантує відчуття ситості.

Журавлина (на 100 грам – 3,6 г клітковини, 87,3% води)

Вона містить багато клітковини і води. Вона здатна не лише допомогти забути про голод, але і захищає організм від кишкової палички, стафілококу.

Банан (на 100 грам – 2,6 г клітковини, 75% води)

Фрукт насичує організм, завдяки йому можна довше не відчувати голоду. Крім того, один-два банани перед походом до спортзалу забезпечать активне та продуктивне тренування.

Чорниця (на 100 г – 2,4 г клітковини, 84% води)

Одна з найбільш корисних ягід та джерело речовин, серед яких поліфеноли – хімічні сполуки, які допомагають запобігти утворенню жиру. Її варто додавати до свого раціону як корисний перекус, який також дозволить відчувати ситість.

Яблуко (на 100 г – 2,4 г клітковини, 85,5% води)

Корисний перекус. У декого яблука навпаки провокують загострення відчуття голоду, іншим же допомагають наситити організм у перервах між прийомами їжі.

Полуниця (на 100 г – 2 г клітковини, 91% води)

Ягода – джерело потужних природних хімічних речовин поліфенолів, які перешкоджають утворенню жирових клітин. Крім цього, вона здатна непогано насичувати організм.

Вишня (на 100 г – 2 г клітковини, 82% води)

Про користь цієї ягоди знають всі. Однак вона також здатна давати відчуття ситості, хоча і ненадовго.

Джерело: Eat This, Not That