Многие боятся уколов. Потому укол всегда ассоциируется с болью. А вот уколы для наполнения губ, они болезненны? Некоторым и хочется сделать их и в прямом смысле колется. Врач дерматологиня-косметологиня Дарья Тищенко развеивает миф о болезненности уколов красоты и еще несколько других.

Миф 1: Это больно.

Не совсем так. Есть ощущение распирания, но это совершенно нормально. Перед инъекцией на кожу наносится проверенный анестетик и процедура становится абсолютно комфортной. В самом препарате тоже есть лидокаин, сводящий к минимуму болевые ощущения.

Миф 2: Это небезопасно.

Если вы читали отзывы, видели кейсы и знаете, что врач имеет медицинское образование, прошел не одно обучение, кадавер-курсы, то переживать не стоит. Такие специалисты используют только сертифицированные и зарегистрированные препараты, которые на 100% биодеградируют (вполне выводятся из организма).

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Миф 3: В любом случае будет эффект утки.

Во-первых, все зависит от формы губ и объема. Кто увеличил губы один раз и эффект длится годами, а кто наполняет их регулярно и до сих пор не может достичь желаемой формы и объема.

Во-вторых, иногда пациенты сами просят сделать им больший объем, чем им подобает. Специалист даже отказывает им, ведь стремясь достичь губ как у Анжелины Джоли, нужно все же сохранить свою индивидуальность.

Миф 4: Губы теперь никогда не будут такими, как раньше.

К сожалению или к счастью, это не так. Гиалуроновая кислота со временем рассасывается в нашем организме, и кому-то эффекта может хватить всего на несколько месяцев, а у кого-то результат может продержаться год.

Миф 5: Любая форма губ – это достижимый результат.

Мы все разные и далеко не всем подходят губы-банты, плоские или очень объемные губы. Врач-косметолог должен учитывать не только пожелания, но и форму, анатомию и тот факт, были ли раньше наполнены губы. И не забываем о технике исполнения, чтобы подчеркнуть вашу уникальность, а не сделать, как у кого-то.

Источник: Дарья Тищенко