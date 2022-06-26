Багато людей боїться уколів. Тому укол завжди асоціюється з болем. А от уколи для наповнення губ, вони болючі? Декому й хочеться зробити їх та в прямому сенсі колеться. Лікарка дерматологиня-косметологиня Дарія Тищенко розвіює міф про болючість уколів краси та ще декілька інших.

Міф 1: Це боляче.

Не зовсім так. Є відчуття розпирання, але це абсолютно нормально. Перед ін’єкцією на шкіру наноситься перевірений анестетик, і процедура стає абсолютно комфортною. У самому препараті теж є лідокаїн, що зводить до мінімуму больові відчуття.

Міф 2: Це небезпечно.

Якщо ви читали відгуки, бачили кейси та знаєте, що ваш лікар має медичну освіту, пройшов не одне навчання, кадавер-курси, то переживати не варто. Такі фахівці використовують лише сертифіковані та зареєстровані препарати, які на 100% біодеградують (цілком виводяться з організму).

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Міф 3: У будь-кому випадку буде ефект качки.

По-перше, все залежить від форми губ та об’єму. Хтось збільшив губи один раз і ефект триває роками, а хтось наповнює їх регулярно і досі не може досягти бажаної форми та об’єму.

По-друге, іноді пацієнти самі просять зробити їм більший обсяг, ніж їм личить. Фахівець навіть відмовляє їм, адже прагнучи досягти губ як у Анжеліни Джолі, потрібно все ж таки зберегти свою індивідуальність.

Міф 4: Губи тепер ніколи не будуть такими, як раніше.

На жаль чи на щастя, це не так. Гіалуронова кислота з часом розсмоктується у нашому організмі, і комусь ефекту може вистачити лише на кілька місяців, а у когось результат може протриматися рік.

Міф 5: Будь-яка форма губ – це досяжний результат

Ми всі різні і далеко не всім личать губи-банти, плоскі або дуже об’ємні губи. Лікар-косметолог має враховувати не лише побажання, а й форму, анатомію та та той факт, чи були раніше наповнені губи. І не забуваємо про техніку виконання, аби підкреслити вашу унікальність, а не зробити, як у когось.

Джерело: Дарія Тищенко