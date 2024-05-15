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Торт Битое стекло – самый вкусный рецепт желе со сметаной

15 мая 2024, 14:03
Марина Мелехова редактор
торт бите скло
Источник: Depositphotos

Яркий, эффектный и очень вкусный – такой торт со сметаной и желе, как и птичье молоко, не требует выпекания. Поэтому недаром он так популярен. Подавать десерт можно на праздничный стол или просто на девичьи посиделки в любое время года.

Как приготовить торт Битое стекло со сметаной пошагово в домашних условиях – читайте в нашем материале.

Торт Битое стекло – рецепт с желе со сметаной

Ингредиенты:

  • 20% сметана – 500 мл;
  • Сахар – 200-250 г;
  • Ванильный сахар – 10 г;
  • Желатин – 25 г;
  • Сухое желе в порошке трех видов (клубничное, лимонное и киви);
  • Вода – 1 л.

Приготовление:

  1. Каждый сорт желе растворите в 300 мл горячей воды, залейте в отдельную посуду слоем 1,5 см и оставьте до полного застывания.
  2. Соедините быстрорастворимый желатин со 150 мл воды. Дайте массе набухнуть в течение 15 минут.
  3. Растопите желатин на водяной бане, а сметану слегка взбейте с сахаром, постепенно добавляя в массу желатин.
  4. Глубокую миску или форму выстелите пищевой пленкой. Налейте массу со сметаной и желатином, добавьте нарезанные разноцветные кубики желе, снова накройте пленкой и поставьте в холодильник на 3-4 часа.
  5. Торт с желе Битое стекло готов. Перед подачей снимите пленку и нарежьте десерт на порционные кусочки.

Приятного аппетита!

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