8-9 шт. Абрикос

150 г Цукор

75 мл Вода

Основа для торта. Цукрове печиво подрібніть у блендері, але можна просто скласти печиво в щільний пластиковий пакет і прокатати качалкою до утворення дрібної крихти. З’єднайте в мисці подрібнене печиво з вершковим маслом і добре перемішайте руками, до утворення масляної крихти.

Форму для торта вистеліть пергаментним папером та пересипте в нього крихту і утрамбуйте рівномірно руками або за допомогою склянки. Поставте форму з основою в холодильник для застигання на 30 хвилин.

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Суфле Пташине молоко. Для цього відокремте дуже обережно білки від жовтків в чашу міксера. Якщо ви берете великі яйця, використовуйте 3 білки. Слідкуйте, щоб до білка не потрапило жодної краплі жовтка, інакше суфле не вийде.

Додайте дрібку лимонної кислоти і збивайте білки на середніх обертах міксера або кухонної машини до утворення піни.

У сотейнику з’єднайте воду з агар-агаром і доведіть до кипіння. Отримайте желеподібну масу.

Додайте до сотейника цукор і перемішайте сироп. Варіть на трохи більш за середній вогні періодично помішуючи. Перевіряйте суміш вінчиком – вона повинна стати трохи в’язкою і густою, але при цьому стікати з вінчика, на кшталт карамелі.

Продовжуйте збивати білки, але вже на максимальних обертах і влийте тонкою цівкою агаровий сироп в білки, не перестаючи їх збивати. Маса повинна збільшитися в обсязі в 2-3 рази і стати дуже пишною і білою з стійкими піками.

В іншій мисці перемішайте вінчиком згущене молоко з вершковим маслом до отримання однорідного крему.

Тепер продовжуйте збивати білкову масу на низьких обертах і введіть до неї вершкову масу по одній столовій ложці. У цей момент маса трохи зменшиться в обсязі. Продовжуйте збивати ще 1-2 хвилини до рівномірного розподілу крему в білкової маси. Як тільки маса буде готова, приступайте до заливання, тому що агар-агар почне дуже швидко застигати.

Дістаньте основу торта з холодильника і влийте суфле. Розподіліть рівномірно силіконовою лопаткою і приберіть до холодильнику на 1 годину.

Абрикосовий соус. Абрикоси помийте, відокремте кісточки і складіть в миску або чашу блендера. Перебийте занурювальним блендером.

У сотейнику зваріть сироп з 150 г цукру з 75 мл води до повного розчинення цукру. Додайте сироп до абрикосів.

Абрикосовим соусом полийте торт Пташине молоко, попередньо знявши кондитерське кільце, і рівномірно розподіліть соус по поверхні.

Джерело: Євген Клопотенко