Тушенка из мяса курицы — быстрый рецепт

Во время войны стали больше цениться блюда и продукты, хранение которых не требует каких-либо специальных условий, ведь в любое время может выключиться холодильник или придется долго находиться в пути. Консервы, тушеное мясо и рыба – один из замечательных вариантов еды, которая не портится.
Шеф-повар Евгений Клопотенко поделился рецептом тушенки из мяса курицы.
Ингредиенты
- 2 кг куриного мяса
- 1 средний репчатый лук
- 1 большая морковь
- 100 г корня сельдерея
- 2 лавровых листа
- 5 горошин черного перца
- 3 горошины душистого перца
- 2 ст. л. соли
Приготовление
- В кастрюлю сложить мясо, залить водой и довести до кипения. Слить воду, промыть мясо и снова сложить в кастрюлю.
- Добавить очищенный лук, разрезанный на четыре части, измельченные морковь, сельдерей, специи.
- Залить водой, варить 40 минут, не накрывая крышкой.
- Достать мясо курицы из кастрюли, дать ему немного остыть и с помощью ножа и вилки достать все кости, хрящи и кожу.
- Вытащить из бульона морковь, лук и корни.
- Все мясо снова переложить в кастрюлю и варить еще 20 минут на среднем огне.
- Подготовить небольшие банки, простерилизовать их.
- Поместить туда мясо, овощи по желанию и бульон.
- Сразу тщательно закрутить банку крышкой, перевернуть на полотенце крышкой вниз.
- Когда банки остынут, поместить тушеную тушку в темное прохладное место.
Источник: Клопотенко