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Еда

Тушенка из мяса курицы — быстрый рецепт

23 марта 2022, 09:09
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
тушенка
Источник: Pixabay

Во время войны стали больше цениться блюда и продукты, хранение которых не требует каких-либо специальных условий, ведь в любое время может выключиться холодильник или придется долго находиться в пути. Консервы, тушеное мясо и рыба – один из замечательных вариантов еды, которая не портится.

Шеф-повар Евгений Клопотенко поделился рецептом тушенки из мяса курицы.

Ингредиенты

  • 2 кг куриного мяса
  • 1 средний репчатый лук
  • 1 большая морковь
  • 100 г корня сельдерея
  • 2 лавровых листа
  • 5 горошин черного перца
  • 3 горошины душистого перца
  • 2 ст. л. соли
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Приготовление

  1. В кастрюлю сложить мясо, залить водой и довести до кипения. Слить воду, промыть мясо и снова сложить в кастрюлю.
  2. Добавить очищенный лук, разрезанный на четыре части, измельченные морковь, сельдерей, специи.
  3. Залить водой, варить 40 минут, не накрывая крышкой.
  4. Достать мясо курицы из кастрюли, дать ему немного остыть и с помощью ножа и вилки достать все кости, хрящи и кожу.
  5. Вытащить из бульона морковь, лук и корни.
  6. Все мясо снова переложить в кастрюлю и варить еще 20 минут на среднем огне.
  7. Подготовить небольшие банки, простерилизовать их.
  8. Поместить туда мясо, овощи по желанию и бульон.
  9. Сразу тщательно закрутить банку крышкой, перевернуть на полотенце крышкой вниз.
  10. Когда банки остынут, поместить тушеную тушку в темное прохладное место.

Источник: Клопотенко

Теги
Евгений Клопотенко , Здоровое питание , Кулінарні рецепти , Рецепт
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