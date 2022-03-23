Тушенка из мяса курицы — быстрый рецепт

Во время войны стали больше цениться блюда и продукты, хранение которых не требует каких-либо специальных условий, ведь в любое время может выключиться холодильник или придется долго находиться в пути. Консервы, тушеное мясо и рыба – один из замечательных вариантов еды, которая не портится.

Шеф-повар Евгений Клопотенко поделился рецептом тушенки из мяса курицы.

Ингредиенты

2 кг куриного мяса

1 средний репчатый лук

1 большая морковь

100 г корня сельдерея

2 лавровых листа

5 горошин черного перца

3 горошины душистого перца

2 ст. л. соли

Приготовление

В кастрюлю сложить мясо, залить водой и довести до кипения. Слить воду, промыть мясо и снова сложить в кастрюлю. Добавить очищенный лук, разрезанный на четыре части, измельченные морковь, сельдерей, специи. Залить водой, варить 40 минут, не накрывая крышкой. Достать мясо курицы из кастрюли, дать ему немного остыть и с помощью ножа и вилки достать все кости, хрящи и кожу. Вытащить из бульона морковь, лук и корни. Все мясо снова переложить в кастрюлю и варить еще 20 минут на среднем огне. Подготовить небольшие банки, простерилизовать их. Поместить туда мясо, овощи по желанию и бульон. Сразу тщательно закрутить банку крышкой, перевернуть на полотенце крышкой вниз. Когда банки остынут, поместить тушеную тушку в темное прохладное место.

Источник: Клопотенко