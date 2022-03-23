Тушкованка з м’яса курки – швидкий рецепт

Під час війни стали більше цінуватися страви та продукти, зберігання яких не потребує якихось спеціальних умов, адже у будь-який час може вимкнутися холодильник чи доведеться довго перебувати у дорозі. Консерви, тушковане м’ясо та риба – один із чудових варіантів їжі, яка не псується.
Шеф-кухар Євген Клопотенко поділився рецептом тушкованки з м’яса курки.
Інгредієнти
- 2 кг курячого м’яса
- 1 середня ріпчаста цибуля
- 1 велика морква
- 100 г кореня селери
- 2 лаврових листочки
- 5 горошин чорного перцю
- 3 горошини духмяного перцю
- 2 ст. л. солі
Приготування
- У каструлю скласти м’ясо, залити водою та довести до кипіння. Злити воду, промити м’ясо та знову скласти у каструлю.
- Додати очищену цибулю, розрізану на чотири частини, подрібнені моркву, селеру, спеції.
- Залити водою, варити 40 хвилин, не накриваючи кришкою.
- Дістати м’ясо курки з каструлі, дати йому трохи охолонути та за допомогою ножа й виделки дістати всі кістки, хрящі та шкірку.
- Витягти з бульйону моркву, цибулю та коріння.
- Усе м’ясо знову перекласти до каструлі та варити ще 20 хвилин на середньому вогні.
- Підготувати невеликі банки, простерилізуватися їх.
- Помістити туди м’ясо, овочі за бажанням та бульйон.
- Одразу ретельно закрутити банку кришкою, перевернути на рушник кришкою донизу.
- Коли банки охолонуть, помістити тушкованку в темне прохолодне місце.
Джерело: Клопотенко