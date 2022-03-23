Тушкованка з м’яса курки – швидкий рецепт

Під час війни стали більше цінуватися страви та продукти, зберігання яких не потребує якихось спеціальних умов, адже у будь-який час може вимкнутися холодильник чи доведеться довго перебувати у дорозі. Консерви, тушковане м’ясо та риба – один із чудових варіантів їжі, яка не псується.

Шеф-кухар Євген Клопотенко поділився рецептом тушкованки з м’яса курки.

Інгредієнти

2 кг курячого м’яса

1 середня ріпчаста цибуля

1 велика морква

100 г кореня селери

2 лаврових листочки

5 горошин чорного перцю

3 горошини духмяного перцю

2 ст. л. солі

Приготування

У каструлю скласти м’ясо, залити водою та довести до кипіння. Злити воду, промити м’ясо та знову скласти у каструлю. Додати очищену цибулю, розрізану на чотири частини, подрібнені моркву, селеру, спеції. Залити водою, варити 40 хвилин, не накриваючи кришкою. Дістати м’ясо курки з каструлі, дати йому трохи охолонути та за допомогою ножа й виделки дістати всі кістки, хрящі та шкірку. Витягти з бульйону моркву, цибулю та коріння. Усе м’ясо знову перекласти до каструлі та варити ще 20 хвилин на середньому вогні. Підготувати невеликі банки, простерилізуватися їх. Помістити туди м’ясо, овочі за бажанням та бульйон. Одразу ретельно закрутити банку кришкою, перевернути на рушник кришкою донизу. Коли банки охолонуть, помістити тушкованку в темне прохолодне місце.

Джерело: Клопотенко