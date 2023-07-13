В магазинах продают яйца разных птиц, разного цвета и размера, но, что касается куриных, то самыми распространенными являются коричневые и белые яйца.

И каждый раз возникает дилемма, какие выбрать.

Люсия Гарсия закончила Притцкерскую школу медицины Чикагского университета по специальности клиническая медицина, работает в больнице, а еще занимается проблемами оздоровительного питания. Она и провела свое исследование.

Гарсия утверждает, что важную роль в окраске яичной скорлупы играют порода курицы и синтез пигментов во время яйцекладки.

Некоторые диетологи считают, что белые яйца обычно имеют большую питательную ценность, чем их коричневые аналоги. И в этом, как оказалось, есть определенный резон.

— Установлено, что содержание белка в белых яйцах примерно на 0,74% выше, чем в коричневых, также несколько выше содержание витаминов А, В1 и В2, — уверяет врач.

Исследовала врач и содержание жира. В коричневых яйцах его оказалось на 1,45% больше, чем в белых, так же в коричневых больше холестерина на 0,85%.

Теперь вы знаете все о яйцах и можете выбирать продукт сознательно.

Нельзя обойти стороной и еще один факт: в некоторых супермаркетах коричневые яйца немного дороже белых. Вероятно потому, что при производстве выход коричневых яиц ниже, чем выход белых.

Источник: Quora