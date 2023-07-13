У магазинах продають яйця різної птиці, різного кольору та розміру, але, що стосується курячих, то найпоширенішими є коричневі та білі яйця. І щоразу постає дилема, які обрати.
Люсія Гарсія закінчила Прітцкерську школу медицини Чиказького університету за спеціальністю клінічна медицина, працює в лікарні, а ще займається проблемами оздоровчого харчування. Вона й провела своє дослідження.
Гарсія стверджує, що важливу роль у забарвленні яєчної шкаралупи відіграють порода курки та синтез пігментів під час яйцекладки.
Деякі дієтологи вважають, що білі яйця зазвичай мають більшу поживну цінність, ніж їхні коричневі аналоги. І в цьому, як виявилося, є певний резон.
– Установлено, що вміст білка в білих яйцях приблизно на 0,74% вищий, ніж у коричневих, також дещо вищий вміст вітамінів А, В1 і В2, – запевняє лікар.
Досліджувала лікарка і вміст жиру. В коричневих яйцях його виявилося на 1,45% більше, ніж у білих, так само в коричневих більше холестерину на 0,85%.
Тепер ви знаєте все про яйця і можете обирати продукт свідомо.
Не можна оминути і ще один факт: у деяких супермаркетах коричневі яйця трохи дорожчі за білі. Імовірно тому, що під час виробництва вихід коричневих яєць нижчий, ніж вихід білих.
Джерело: Quora