Британские ученые установили, что регулярное хождение по лестнице в многоэтажных домах может существенно снизить риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.

Исследование, которое длилось более 12 лет и охватило несколько сотен тысяч взрослых жителей Великобритании показало, что подъем или спуск по лестнице в многоэтажках улучшает состояние сердечно-сосудистой системы, даже если есть проблемы с сердцем.

Такие ежедневные физические упражнения можно практиковать ежедневно в течение всего года. Для этого не надо иметь ни специального оборудования, ни спортивной одежды.

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То есть, если отказаться от пользования лифтом и ежедневно преодолевать хотя бы 50 ступенек, это на 20% снизит риск таких заболеваний, как ишемическая болезнь сердца и ишемический инсульт, которые часто становятся причиной преждевременной смерти.

Повышенная активность сердца во время таких ежедневных упражнений помогает нормализовать артериальное давление и укрепляет мышцы сердца.

Ученые отмечают, что хотя связь между физической активностью и здоровьем сердца была известна уже давно, до этого исследования никто не изучал влияние на сердечное здоровье физических упражнений, связанных с подъемом или спуском по лестнице.

Источник:Atherosclerosis journal