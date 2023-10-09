Британські вчені встановили, що регулярне ходіння сходами у багатоповерхових будинках може суттєво знизити ризик виникнення серцево-судинних захворювань.

Дослідження, яке тривало понад 12 років та охопило кілька сотень тисяч дорослих жителів Великої Британії, показало, що підйом або спуск сходами у багатоповерхівках поліпшує стан серцево-судинної системи, навіть якщо є проблеми з серцем.

Такі щоденні фізичні вправи можна практикувати щодня протягом усього року. Для цього не треба мати ані спеціального обладнання, ані спортивного одягу.

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Тобто, якщо відмовитися від користування ліфтом та щодня долати хоча б 50 сходинок, це на 20% знизить ризик таких захворювань, як ішемічна хвороба серця та ішемічний інсульт, які часто стають причиною передчасної смерті.

Підвищена активність серця під час таких щоденних вправ допомагає нормалізувати артеріальний тиск і зміцнює м’язи серця.

Вчені відзначають, що хоча зв’язок між фізичною активністю та здоров’ям серця був відомий вже давно, до цього дослідження ніхто не вивчав вплив на серцеве здоров’я фізичних вправ, пов’язаних із підйомом або спуском сходами.

Джерело:Atherosclerosis journal