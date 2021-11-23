Представители разных культур выражают свой оргазм по-разному. А вот боль всегда выглядит одинаково для всех. К такому выводу пришла команда учены-психологов из Университета Глазго в ходе исследования.

Так, ученые утверждают, что носители европейских ценностей во время оргазма склонны открывать широко глаза и рот. А вот азиаты, наоборот, сжимают губы, растягивая их в слабой улыбке.

Что же касается ощущений боли, то здесь все народы одинаковы: брови опущены, нос сморщен, глаза прищурены.

— Люди часто используют мимику для передачи сообщения окружающим. Однако наблюдения указывают, что выражения людей, испытывающих боль, практически не отличаются друг от друга, — говорят исследователи.

С помощью компьютерного моделирования они собрали элементы мимики на базе 42 параметров, таких как, движение челюстей и губных мышц.

Из наиболее характерных элементов ученые создали несколько небольших анимационных роликов.

Добровольцев, которые приняли учение в исследовании, попросили показать выражения боли или оргазма. Затем эти эмоции оценили по степени очевидности –от слабой до однозначной. Всего приняли участие 80 человек – по 40 представителей западной и восточной культур.

Результаты показали, что выражение боли у европейцев и азиатов оказалось одинаковым, а вот в мимике оргазма они разошлись.

По мнению исследователей, это означает, что в западной культуре люди ценят положительно-возбужденные состояния, такие как радостно-взволнованная реакция и проявление энтузиазма. Отсюда — широко открытые глаза и рот. Азиаты же ценят сдержанное проявление чувств, которые часто выражаются в легкой полуулыбке, объяснили ученые.