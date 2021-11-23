Представники різних культур висловлюють свій оргазм по-різному. А ось біль завжди виглядає однаково для всіх. Такого висновку дійшла команда вчених-психологів з Університету Глазго в ході дослідження.

Так, вчені стверджують, що носії європейських цінностей під час оргазму схильні відкривати широко очі та рот. А ось азіати, навпаки, стискають губи, розтягуючи їх в слабкій посмішці.

Що ж стосується відчуття болю, то тут всі народи однакові: брови опущені, ніс зморщений, очі примружені.

– Люди часто використовують міміку для передачі повідомлення оточуючим. Однак спостереження вказують, що вирази людей, які відчувають біль, практично не відрізняються один від одного, – кажуть дослідники.

За допомогою комп’ютерного моделювання вони зібрали елементи міміки на базі 42 параметрів, таких як, рух щелеп та губних м’язів.

З найбільш характерних елементів вчені створили кілька невеликих анімаційних роликів.

Добровольців, які взяли участь в дослідженні, попросили показати вираження болю або оргазму. Потім ці емоції оцінили за ступенем очевидності – від слабкої до однозначної. Всього взяли участь 80 осіб – по 40 представників західної та східної культур.

Результати показали, що вираз болю у європейців і азіатів виявилося однаковим, а ось в міміці оргазму вони розійшлися.

На думку дослідників, це означає, що в західній культурі люди цінують позитивно-збуджені стани, такі як радісно-схвильована реакція і прояв ентузіазму. Звідси – широко відкриті очі і рот. Азіати ж цінують стриманий прояв почуттів, які часто виражаються в легкій посмішці, пояснили вчені.