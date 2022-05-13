Пигментация на коже связана с нарушением процесса меланогенеза, который регулируется нервной и эндокринной системами. Основная задача пигмента меланина – регулировать количество УФ-излучения, которое проникает сквозь кожу.

Она возникает вследствие усиленного синтеза и накопления меланина в наиболее чувствительных к солнечному свету местах, это является своеобразной защитой клеток от повреждения. Пигментация также может быть физиологической и определяться расовыми и генетическими особенностями.

Дерматолог Анна Довгополая рассказала об основных видах пигментации и как от нее можно избавиться.

Виды пигментации

Веснушки — пигментные пятна, которые не выступают над уровнем кожи и имеют разные цветовые оттенки: бледно-желтые, светло-коричневые, желто-коричневые, темно-коричневые. Форма их круглая или овальная, интенсивность окраски может быть неравномерной, контуры — неправильные.

Располагаются на открытых участках кожи: нос, щеки, виски, предплечья и кисти. Однако они могут встречаться и на закрытых участках.

Веснушки обычно бледнеют зимой. Однако весной они снова становятся заметными и могут держаться до глубокой осени. Преимущественно они бывают у людей с нежной, белой кожей.

Меланодермия (мелазма, хлоазма) — проявляется пятнами неправильной формы, которые находятся на уровне кожи. Пятна коричневого цвета от слабой до насыщенной интенсивности. Размеры тоже разные, если пятна находятся близко друг к другу, они могут сливаться в одно большое пятно неправильной формы.

Локализация: лоб, щеки, переносица, вокруг губ и глаз. Возникают на фоне гормональной перестройки организма во время беременности, а также во время патологий печени (печеночные хлоазмы), надпочечников, при глистных инвазиях, приеме препаратов для оральной контрацепции или фотосенсибилизирующих средств. Могут исчезнуть, если излечить причину появления.

Лентиго чаще всего наблюдаются на коже лица, шеи, декольте, плечах, тыльных поверхностях кистей рук. Их появлению способствовало ультрафиолетовое излучение. Цвет может быть от светло-серого до более темного и даже черного.

Начальный диаметр солнечного лентиго составляет около 5 мм, затем пятна могут увеличиваться в размерах. Характерна тенденция к разрастанию.

Лентиго может появляться в детстве и уже под старость. В первом случае оно может возникать на любом участке кожного покрова и слизистых оболочек. Это одиночные или множественные темно-коричневые пятна округлой или овальной формы, со сглаженными краями.

В то же время лентиго, которое появляется с возрастом, свойственны нечетко очерченные плоские пигментные пятна. Возникает на коже лица и тыльной поверхности кистей. Часто появление стимулирует солнечный ожог у пожилых людей.

Вторичная гиперпигментация появляется вследствие результата травматических или воспалительных заболеваний кожи — инфильтратов, нейродермитов, экзем, атопических дерматитов и тому подобного.

В случае этого состояния учитываются различные возрастные критерии, играет роль продолжительность и глубина воспалительного процесса. Патологический очаг может распространяться на любых участках тела. Вторичная гиперпигментация имеет нечеткие границы, причудливую форму, различную степень окрашенности.

По словам специалиста, только комплексный подход и понимание механизмов появления пигмента могут гарантировать стойкий результат. Часто в поисках причины могут быть задействованы смежные специалисты: гинеколог-эндокринолог, гастроэнтеролог, терапевт.

Лечение пигментации

Домашний профессиональный уход

Дерматолог рассказала, что должно быть в домашнем уходе, если есть желание избавиться от пигментации.

Арбутин — производное гидрохинона, полученного из растений, подавляет созревание меланоцитов и активность тирозиназы и является одним из наиболее широко используемых осветлителей кожи во всем мире.

Койевая кислота 1-4%, фитиновая, транексамовая кислоты. Как это работает? Они блокируют действие фермента тирозаназа, то есть прерывают один из первых этапов синтеза меланина.

Ретинол — оказывает стимулирующее действие. Нормализует захват пигмента кератиноцитами.

Витамин С — сильнейший топический антиоксидант. Такой активностью и эффективностью он может обладать при определенных условиях: во-первых, он должен быть стабилизирован, а во-вторых, с концентрацией не менее 10%.

АНА-кислоты (лимонная, гликолевая, яблочная, миндальная). Как депигментированный агент работают опосредованно за счет отшелушивания клеток эпидермиса.

Пилинги

Используются для лечения гиперпигментации как в сочетании с другими методами, так и в качестве монотерапии. Химический пилинг, несмотря на уменьшение гиперпигментации, может вызвать раздражение, приводящее к дальнейшему развитию депигментации.

В целом, эпидермальный меланин более чувствительный к лечению, а у пациентов, которые используют комбинированное лечение, с применением после химического пилинга местной терапии, улучшение наступает быстрее.

По словам специалиста, удаление с поверхности кожи клеток, содержащих меланин, практически немедленно приводит к ее заметному осветлению. Чем активнее пилинг, тем более глубокую, а следовательно, и более устойчивую гиперпигментацию он может захватить.

С другой стороны, более агрессивные пилинги травмируют глубокие слои эпидермиса, что может привести к усилению уже имеющихся пятен или появлению новых. При отшелушивании даже только поверхностных слоев эпидермиса повышается чувствительность кожи к воздействию УФ.

Популярным решением является пилинг Джесснера — комбинация резорцина, салициловой, молочной кислот в этаноле, который применяется для коррекции гиперпигментации еще с 80-х годов XX века.

Комбинация пилинга Джесснера с трихлоруксусной кислотой (35%) позволяет компонентам равномерно проникать на большую глубину. Этот вариант может применяться в случае дермальной мелазмы.

Мезотерапия — это введение специальных лекарственных коктейлей в подкожный слой лица, чтобы уменьшить пигментные пятна. Они подбираются индивидуально в зависимости от интенсивности пигментации, индивидуальных особенностей пациента.

В состав растворов для мезотерапии входят кислота аскорбиновая, фетиновая, пировиноградная, арбутин, витаминные комплексы.

Лазерная шлифовка помогает удалить большинство видов пигментации (веснушки и лентигинозные пятна). Ведь кожа хорошо поглощает излучение лазером. Она нагревается в месте расположения гиперпигментированного пятна, что приводит к его испарению.

Источник: Анна Довгополая