Люди по-разному реагируют на военные действия в стране. Из-за этого может меняться их поведение, настроение и даже сексуальная жизнь.

Что может происходить, рассказала психолог, сексолог Маргарита Шавловская.

— Во время событий, угрожающих жизни, репродуктивная функция может выключаться. К примеру, у женщин часто исчезает менструация. Но возможна и другая реакция – гиперсексуальность. Она может опираться на эволюционный механизм – желание оставить потомство перед угрозой смерти, – рассказывает Маргарита Шавловская.

Кроме того, секс может использоваться в качестве способа вернуть себе контроль, получить приятные эмоции и расслабиться.

Как война влияет на сексуальную жизнь?

Трудности с достижением эрекции у мужчин, оргазма – у женщин.

– Это нормально, не стоит волноваться. Сексуальная функция восстановится спустя некоторое время, а до этого подумайте, как выражать свои чувства по-другому, – добавляет специалист.

Информация об изнасиловании может провоцировать тревогу, отвращение к партнеру, нежелание близости.

В таком случае нужно говорить с партнером о своих чувствах. Объяснить причину нежелания секса.

Обострение межличностных конфликтов, взаимные виды и разочарования.

Следует помнить, что интимность в отношениях может сохраниться благодаря объятиям, поцелуям, ласковым словам.

Любые изменения в сексуальной жизни пары нормальны из-за войны в Украине. Однако важно не терять близость и обсуждать проблемы.

Источник: Психологическая поддержка