Люди по-різному реагують на воєнні дії в країні. Через це може змінювати їхня поведінка, настрій та навіть сексуальне життя.

Що може відбуватися, розповіла психологиня, сексологиня Маргарита Шавловська.

– Під час подій, що загрожують життю, репродуктивна функція може вимикатися. Наприклад, у жінок часто зникає менструація. Але можлива й інша реакція – гіперсексуальність Вона може спиратися на еволюційний механізм – бажання залишити потомство перед загрозою смерті, – розповідає Маргарита Шавловська.

Крім того, секс може використовуватися як спосіб повернути собі контроль, отримати приємні емоції та розслабитися.

Як війна впливає на сексуальне життя?

Труднощі з досягненням ерекції у чоловіків, оргазму – у жінок.

– Це нормально, не варто хвилюватися. Сексуальна функція відновиться через деякий час, а до цього подумайте, як виражати свої почуття по-іншому, – додає фахівець.

Інформація про зґвалтування може провокувати тривогу, відразу до партнера, небажання близькості.

У такому разі треба говорити з партнером про свої почуття. Пояснити причину небажання сексу.

Загострення міжособистісних конфліктів, взаємні образи та розчарування.

Варто пам’ятати, що інтимність у стосунках може зберегтися завдяки обіймам, поцілункам, лагідним словам.

Будь-які зміни у сексуальному житті пари нормальні через війну в Україні. Проте важливо не втрачати близькість та обговорювати проблеми.

Джерело: Психологічна підтримка