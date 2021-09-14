Мужчины быстро засыпают после полового акта из-за снижения дофамина у организма и восстановления гормонального фона.

Об этом рассказала сексолог Светлана Грабова в социальных сетях. После активностей в постели у мужчин падает уровень гормона дофамина и ему необходимо поспать, чтобы он снова поднялся.

— По секрету, если мужчина после секса сразу засыпает, а вы хотите продолжения, то переоденьтесь, слегка измените голос и прошепчите что-то вроде «сексуальную медсестру вызывали?». Он сразу проснется, — говорит специалист.

Это связано с тем, что мужчины реагируют на новые образы, новых женщин, поэтому уровень дофамина повышается.

По ее словам, женщине после хорошего секса, особенно, если она получила оргазм, хочется продолжения. Например, поговорить, пообниматься, ведь она дольше чувствует возбуждение, чем мужчина.

Сексолог утверждает, что не стоит обвинять своего партнера в том, что он уснул раньше, чем вы ожидали. Ведь у его может быть много задач на работе, из-за чего он напрягается. А половой акт для него — это отдых, где он максимально расслабляется.

Чтобы женщина после полового акта не была злой и недовольной результатом, ей следует поговорить с мужчиной. Грабова говорит, что просить партнера помочь получить оргазм — это нормально.

— Если он не успел восстановиться, то пусть использует руки, игрушки, оральные ласки. Или же возбуждайте его пикантными словами, откровенными костюмами и эротическим массажем, — добавила сексолог.

Грабова подчеркнула, что в паре должны быть довольны оба партнера, тогда в сексуальных отношениях будет гармония.

Источник: Светлана Грабова