Чоловіки швидко засинають після статевого акту через зниження дофаміну в організму та відновлення гормонального фону.

Про це розповіла сексолог Світлана Грабова у соціальних мережах. Після активностей у ліжку в чоловіків падає рівень гормону дофаміну, тож їм необхідно поспати, щоб він знову піднявся.

– По секрету, якщо чоловік після сексу одразу засинає, а ви хочете продовження, то переодягніться, трішки змініть голос і прошепотіть щось на кшталт “сексуальну медсестру викликали?”. Він одразу прокинеться, – каже спеціаліст.

Це пов’язано з тим, що чоловіки реагують на нові образи, нових жінок, тому рівень дофаміну підвищується.

За її словами, жінки після хорошого сексу, особливо якщо вони отримали оргазм, хочуть продовження. Наприклад, поговорити, пообійматися, адже вони довше відчувають збудження, ніж чоловіки.

Сексолог стверджує, що не варто звинувачувати свого партнера у тому, що він заснув раніше, ніж ви очікували. Адже у нього може бути багато завдань на роботі, через що він напружується. А статевий акт для нього – це відпочинок, де він максимально розслабляється.

Щоб жінка після статевого акту не була злою та незадоволеною результатом, їй слід поговорити з чоловіком. Грабова каже, що просити партнера допомогти отримати оргазм – це нормально.

– Якщо він не встиг відновитися, то нехай використовує руки, іграшки, оральні ласки. Або ж збуджуйте його пікантними словами, відвертими костюмами та еротичним масажем, – додала сексолог.

Грабова наголосила, що у парі повинні бути задоволеними обидва партнери, тоді в сексуальних стосунках буде гармонія.

Джерело: Світлана Грабова