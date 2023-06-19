Специалисты все чаще говорят о том, что похудение проходит более эффективно, если кроме диеты заниматься спортом и активными видами отдыха. Однако когда лучше заниматься спортом, чтобы похудеть: утром, днем или вечером – мнения экспертов читайте в материале.

Когда лучше заниматься спортом, чтобы похудеть: лучшие промежутки суток

По словам диетолога Ирины Каленской, для того чтобы эффективнее худеть, лучше заниматься спортом в первой половине дня (с 7 по 12). Но перед тренировкой обязательно необходимо поесть, и не заниматься спортом натощак.

Этого же мнения придерживается тренер Наталья Яхновская. По ее словам, ученые, исследуя время для тренировок, отметили, что лучше заниматься спортом утром. Ведь именно тогда занятия приносят следующие результаты:

обмен веществ ускоряется;

утром максимальная концентрация адреналина.

По словам тренера, выбирая время для тренировки, нужно учитывать конечную цель.

Тренировки утром улучшают обмен веществ, а вечером – заряжают энергией. Если вы работаете над корректировкой фигуры и похудением, то выбирайте тренировки по утрам, а если вы хотите добавить себе энергии, то вечером.

Что еще нужно делать, когда вы худеете

Тренер выделяет следующие основные моменты: