Фахівці все частіше говорять про те, що схуднення проходить ефективніше, якщо окрім дієти займатися спортом та активними видами відпочинку. Однак коли краще займатися спортом, щоб схуднути: вранці, вдень, чи ввечері – думки експертів читайте в матеріалі.

Коли краще займатися спортом, щоб схуднути: кращі проміжки доби

За словами дієтолога Ірини Каленської, для того, аби ефективніше худнути, краще займатися спортом у першій половині дня (з 7 по 12 годину). Але перед тренуванням обов’язково необхідно поїсти, і не займатися спортом натщесерце.

Цієї ж думки дотримується тренер Наталія Яхновська. За її словами, вчені, досліджуючи час доби для тренувань, зауважили, що краще займатись спортом вранці. Адже саме тоді заняття приносять такі результати:

обмін речовин пришвидшується;

вранці максимальна концентрація адреналіну.

За словами тренера, обираючи час для тренування, потрібно враховувати кінцеву мету.

Тренування вранці покращують обмін речовин, а ввечері – заряджають енергією. Якщо ви працюєте над коригуванням фігури та схудненням, то обирайте тренування вранці, а якщо ви хочете додати собі енергії, то – ввечері.

На що ще потрібно зважати, коли ви худнете

Тренер виділяє такі основні моменти: