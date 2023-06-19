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Вранці чи ввечері? Коли краще займатися спортом, щоб схуднути

19 Червня 2023, 13:41
Анна Голішевська редакторка стрічки
Спорт
Джерело: Unsplash

Фахівці все частіше говорять про те, що схуднення проходить ефективніше, якщо окрім дієти займатися спортом та активними видами відпочинку. Однак коли краще займатися спортом, щоб схуднути: вранці, вдень, чи ввечері – думки експертів читайте в матеріалі.

Коли краще займатися спортом, щоб схуднути: кращі проміжки доби

За словами дієтолога Ірини Каленської, для того, аби ефективніше худнути, краще займатися спортом у першій половині дня (з 7 по 12 годину). Але перед тренуванням обов’язково необхідно поїсти, і не займатися спортом натщесерце.

Цієї ж думки дотримується тренер Наталія Яхновська. За її словами, вчені, досліджуючи час доби для тренувань, зауважили, що краще займатись спортом вранці. Адже саме тоді заняття приносять такі результати:

  • обмін речовин пришвидшується;
  • вранці максимальна концентрація адреналіну.

За словами тренера, обираючи час для тренування, потрібно враховувати кінцеву мету.

Тренування вранці покращують обмін речовин, а ввечері – заряджають енергією. Якщо ви працюєте над коригуванням фігури та схудненням, то обирайте тренування вранці, а якщо ви хочете додати собі енергії, то – ввечері.

На що ще потрібно зважати, коли ви худнете

Тренер виділяє такі основні моменти:

  1. Сон. Його потрібно скорегувати (в нормі, якщо ви будете виділяти на це 7-8 годин).
  2. Харчування. При схудненні важливо дотримуватися балансу всіх необхідних для організму мікроелементів.
  3. Фізичні вправи та активний відпочинок (наприклад, велоспорт, ходьба, плавання і т.д).
  4. Відмова від шкідливих звичок.
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Дієта Заняття спортом Поради Схуднення
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