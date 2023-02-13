Эксперименты с внешним видом — это то, что любят все женщины. Чаще всего под изменения попадают волосы.
Новая прическа и оттенок прядей способны вернуть женщине уверенности и изменить жизнь к лучшему. Однако окрашивание волос — это не простая и очень ответственная процедура, ведь вернуть свой натуральный цвет не просто.
Поэтому перед покраской стоит точно понять, в какой цвет вы будете краситься и как ухаживать за окрашенными волосами.
Факты ICTV узнали, как часто нужно красить волосы и как правильно ухаживать за крашеными прядями.
Окрашивание волос: как часто нужно это делать
Парикмахеры и эксперты по красоте отмечают, что красить волосы повторно нужно тогда, когда цвет начинает вымываться, а волосы — отрастать.
Соответственно, частота окрашивания — это очень индивидуальный момент, который зависит от многих факторов.
— Рекомендуется красить волосы не чаще, чем один раз в 3-4 недели, но все зависит от скорости смывания оттенка и появления некрашеных корней.
В общем, волосы стоит красить не реже, чем через 4-6 недель после последней процедуры. Это стандартное время между покрасками.
Но здесь многое зависит от ряда факторов, например, от того, меняете ли вы цвет, или создаете новый, какой у вас тип волос и какие продукты вы используете.
Например, если ваш натуральный цвет волос темно-коричневый, но вы хотите перевоплотиться в блондинку, то идеальный промежуток между окрашиванием — 4-6 недель. За это время корни достаточно отрастут, чтобы повторно их покрасить!
Но если вы хотите лишь немного изменить цвет (добавить более светлых/темных прядей, изменить лишь оттенок волос и тому подобное), то можете запросто увеличить интервал между окрашиваниями до 8 недель.
Лучший ориентир для вас — внешний вид. Если цвет начинает терять насыщенность, волосы становятся безжизненными, а отросшие корни выглядят не эстетично — это конкретный сигнал для повторного окрашивания!
Как ухаживать за окрашенными волосами — советы
Врач-косметолог Ирина Медведева отмечает, что после процедуру нельзя мыть волосы в течение 24-36 часов.
— Поскольку каждое последующее мытье головы будет просто вымывать цвет, — говорит косметолог.
Чтобы как можно дольше сохранить красивый оттенок после окрашивания, косметолог советует:
- Использовать шампуни, кондиционеры и бальзамы для окрашенных волос. По словам врача, обязательно нужно использовать бальзам, поскольку он делает волосы более защищенными, гладкими и упругими.
- Мыть голову не чаще раза в три дня, ведь с каждым мытьем оттенок будет тускнеть и вымываться.
- Для ополаскивания волос использовать теплую воду, поскольку горячая вымывает краску.
- Избегать хлорированной и соленой воды, а также длительного пребывания на солнце.
- Как можно меньше использовать фен, плойки и утюжки. Медведева советует использовать стайлеры, которые имеют автоматический датчик с регулировкой температуры.
- Мыть голову не ранее 48 часов после окрашивания.
- Пользоваться средствами для термозащиты.