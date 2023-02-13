Эксперименты с внешним видом — это то, что любят все женщины. Чаще всего под изменения попадают волосы.

Новая прическа и оттенок прядей способны вернуть женщине уверенности и изменить жизнь к лучшему. Однако окрашивание волос — это не простая и очень ответственная процедура, ведь вернуть свой натуральный цвет не просто.

Поэтому перед покраской стоит точно понять, в какой цвет вы будете краситься и как ухаживать за окрашенными волосами.

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Факты ICTV узнали, как часто нужно красить волосы и как правильно ухаживать за крашеными прядями.

Окрашивание волос: как часто нужно это делать

Парикмахеры и эксперты по красоте отмечают, что красить волосы повторно нужно тогда, когда цвет начинает вымываться, а волосы — отрастать.

Соответственно, частота окрашивания — это очень индивидуальный момент, который зависит от многих факторов.

— Рекомендуется красить волосы не чаще, чем один раз в 3-4 недели, но все зависит от скорости смывания оттенка и появления некрашеных корней.

В общем, волосы стоит красить не реже, чем через 4-6 недель после последней процедуры. Это стандартное время между покрасками.

Но здесь многое зависит от ряда факторов, например, от того, меняете ли вы цвет, или создаете новый, какой у вас тип волос и какие продукты вы используете.

Например, если ваш натуральный цвет волос темно-коричневый, но вы хотите перевоплотиться в блондинку, то идеальный промежуток между окрашиванием — 4-6 недель. За это время корни достаточно отрастут, чтобы повторно их покрасить!

Но если вы хотите лишь немного изменить цвет (добавить более светлых/темных прядей, изменить лишь оттенок волос и тому подобное), то можете запросто увеличить интервал между окрашиваниями до 8 недель.

Лучший ориентир для вас — внешний вид. Если цвет начинает терять насыщенность, волосы становятся безжизненными, а отросшие корни выглядят не эстетично — это конкретный сигнал для повторного окрашивания!

Как ухаживать за окрашенными волосами — советы

Врач-косметолог Ирина Медведева отмечает, что после процедуру нельзя мыть волосы в течение 24-36 часов.

— Поскольку каждое последующее мытье головы будет просто вымывать цвет, — говорит косметолог.

Чтобы как можно дольше сохранить красивый оттенок после окрашивания, косметолог советует: