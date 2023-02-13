Експерименти з зовнішнім виглядом – це те, що полюбляють усі жінки. Найчастіше під зміни потрапляє волосся.

Нова зачіска та відтінок пасм здатні повернути жінці впевненості та змінити життя на краще. Проте фарбування волосся – це не проста та дуже відповідальна процедура, адже повернути свій натуральний колір не просто.

Тому перед фарбуванням варто точно зрозуміти, в який колір ви будете фарбуватися та як доглядати за фарбованим волоссям.

Зараз дивляться

Факти ICTV дізнавалися, як часто потрібно фарбувати волосся та як правильно доглядати за фарбованими пасмами.

Фарбування волосся: як часто потрібно це робити

Перукарі та експерти з краси зазначають, що фарбувати волосся повторно потрібно тоді, коли колір починає вимиватися, а волосся починає відростати.

Відповідно, частота фарбування – це дуже індивідуальний момент, який залежить від багатьох факторів.

– Рекомендується фарбувати волосся не частіше, ніж один раз на 3-4 тижні, але все залежить від швидкості змивання відтінку та появи нефарбованих коренів.

Загалом, волосся варто фарбувати не рідше, ніж через 4-6 тижнів після останньої процедури. Це стандартний час між фарбуваннями.

Але тут багато залежить від низки факторів, наприклад, від того, чи змінюєте ви колір, чи створюєте новий колір, який у вас тип волосся та які продукти ви використовуєте.

Наприклад, якщо ваш натуральний колір волосся темно-коричневий, але ви хочете перевтілитись у блондинку, то ідеальний проміжок між фарбуванням – 4-6 тижнів. За цей час корені достатньо відростуть, аби повторно їх пофарбувати!

Але якщо ви хочете лише трішки змінюєте колір (додаєте світліших/темніших пасом, змінюєте лише відтінок волосся тощо), то можете запросто збільшити інтервал між фарбуваннями до 8 тижнів.

Найкращий орієнтир для вас – зовнішній вигляд. Якщо колір починає втрачати насиченість, волосся стає млявим, а відрослі корені виглядають неестетично – це конкретний сигнал для повторного фарбування!

Як доглядати за фарбованим волоссям – поради

Лікар-косметолог Ірина Медвєдєва зазначає, що після процедуру не можна мити волосся впродовж 24-36 годин.

– Оскільки кожне наступне миття голови буде просто вимивати колір, – каже косметолог.

Аби якнайдовше зберегти красивий відтінок після фарбування, косметолог радить: