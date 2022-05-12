Движение Junior, инициатором которого является общественный деятель и ведущий Нового канала Александр Педан, уже пять лет меняет физкультуру в школах. С началом войны команда активизировала свою деятельность. Они каждый день проводят онлайн-уроки физкультуры.

А недавно запустили новый проект на YouTube. Это интервью в прямом эфире со специалистами разных отраслей, так или иначе причастных к физическому здоровью.

Первым гостем Александра Педана стал молекулярный биолог и ультрамарафонец Александр Скороход. Он объяснил, как физические нагрузки влияют на мозг.

– В нашем мозгу есть участок, который называется префронтальная кора. Она размещается за лобной костью. Как считают ученые, это место нашего самосознания. Осознание себя как нашего “Я”. Именно этот участок мозга отвечает за планирование, принятие решений, волевые функции. Кстати, сила воли – это как раз ее работа. Когда мы активно занимаемся спортом, то увеличиваем количество связей между нейронами в префронтальной коре и, таким образом, повышаем ее активность, — говорит эксперт.

Не только физическими нагрузками можно запустить этот процесс в мозгу.

— Я должен обязательно отметить, что достижение успеха — это комплексный результат. Здесь играет роль не только то, что вы некоторое время проводите на беговой дорожке. Речь идет также о правильном питании и полноценном отдыхе, и здоровом сне, и четком распорядке дня, — добавляет он.

Чтобы оставаться здоровым, специалисты советуют полноценно питаться, заниматься спортом, высыпаться и избегать стрессовых ситуаций.