Рух Junior, ініціатором якого є громадський діяч та ведучий Нового каналу Олександр Педан, вже п’ять років змінює фізкультуру в школах. З початком війни команда активізувала свою діяльність. Вони щодня проводять онлайн-уроки фізкультури.

А нещодавно запустили новий проєкт на YouTube. Це інтерв’ю у прямому ефірі з фахівцями різних галузей, які так чи інакше дотичні до фізичного здоров’я.

Першим гостем Олександра Педана став молекулярний біолог та ультрамарафонець Олександр Скороход. Він пояснив, як фізичні навантаження впливають на мозок.

– У нашому мозку є ділянка, яка називається префронтальна кора. Вона розташовується за лобною кісткою. Як вважають науковці, це місце нашої самосвідомості. Усвідомлення себе як нашого “Я”. Саме ця ділянка мозку відповідає за планування, ухвалення рішень, вольові функції. До речі, сила волі – це якраз її робота. Коли ми активно займаємося спортом, то збільшуємо кількість зв’язків між нейронами в префронтальній корі й так підвищуємо її активність, – говорить експерт.

Та не лише фізичними навантаженнями можна запустити цей процес у мозку.

– Я маю обов’язково зазначити, що досягнення успіху – це комплексний результат. Тут грає роль не лише те, що ви певну кількість часу проводите на біговій доріжці. Йдеться також про правильне харчування і повноцінний відпочинок, і здоровий сон, і чіткий розпорядок дня, – додає він.

Щоб залишатися здоровим, фахівці радять повноцінно харчуватися, займатися спортом, висипатися та уникати стресових ситуацій.