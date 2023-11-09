Врач Эрик Берг рассказал об очень эффективном методе легко и быстро избавиться от жира на животе. Рецепт прост: не перекусывать между основными приемами еды и больше ходить.

— Хотя 85% успеха человека в похудении зависит от диеты, оставшиеся 15%, которые приходятся на физические упражнения, также имеют значение, — отмечает Берг.

Сжигать жир, а не сахар

Эксперт объясняет, что, чтобы добиться максимального сжигания жира на животе, нужно заставить организм сжигать его вместо сахарного топлива. Но поскольку жир на теле — это механизм выживания, то для организма очень неестественно от него избавляться.

Именно поэтому, по словам Берга, необходимо снизить уровень инсулина, уменьшив потребление углеводов и количество приемов пищи в течение дня.

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Исправить плохой обмен веществ

Самый простой способ сделать это — начать периодическое голодание, то есть не перекусывать между основными приемами пищи.

Берг говорит, что благодаря периодическому голоданию можно исправить плохой обмен веществ.

Что же касается физических упражнений, то метаанализ 54 различных исследований показывает, что ходьба — лучшее упражнение для похудания живота, когда вы одновременно соблюдаете периодическое голодание.

Сколько нужно ходить

По словам врача, хотя высокоинтенсивные упражнения необходимы для роста мышц, ходьба лучше убирает жир с живота.

— Первые 30 минут ходьбы избавляют вас от сахарного топлива, но затем вы сжигаете чистый жир, поэтому ходить нужно не менее часа в день, — рекомендует Берг.

По его словам, во время ходьбы сжигается всего до 300 калорий в час, что кажется не так уж много, но при этом вы выводите кортизол и адреналин — гормоны, которые являются огромным препятствием на пути к похудению.

Источник: Express