Лікар Ерік Берг розповів про дуже ефективний метод легко і швидко позбутися жиру на животі. Рецепт простий: не перекушувати між основними прийомами їжі та більше ходити.

– Хоча 85% успіху людини в схудненні залежить від дієти, решта 15%, які припадають на фізичні вправи, також мають значення, – зазначає Берг.

Спалювати жир, а не цукор

Експерт пояснює, що, щоб домогтися максимального спалювання жиру на животі, потрібно змусити організм спалювати його замість цукрового палива.

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Але оскільки жир на тілі – це механізм виживання, то для організму дуже неприродно його позбуватися.

Саме тому, за словами Берга, необхідно знизити рівень інсуліну, зменшивши споживання вуглеводів і кількість прийомів їжі протягом дня.

Виправити поганий обмін речовин

Найпростіший спосіб зробити це – почати періодичне голодування, тобто не перекушувати між основними прийомами їжі.

Берг каже, що завдяки періодичному голодуванню можна виправити поганий обмін речовин.

Що ж стосується фізичних вправ, то метааналіз 54 різних досліджень показує, що ходьба – найкраща вправа для схуднення живота, коли ви одночасно дотримуєтеся періодичного голодування.

Скільки потрібно ходити

За словами лікаря, хоча високоінтенсивні вправи необхідні для росту м’язів, ходьба найкраще прибирає жир із живота.

– Перші 30 хвилин ходьби позбавляють вас цукрового палива, але потім ви спалюєте чистий жир, тому ходити потрібно не менше години на день, – рекомендує Берг.

За його словами, під час ходьби спалюється всього до 300 калорій на годину, що здається не так вже й багато, але при цьому ви виводите кортизол і адреналін – гормони, які є величезною перешкодою на шляху до схуднення.

Джерело: Express