Лікар Ерік Берг розповів про дуже ефективний метод легко і швидко позбутися жиру на животі. Рецепт простий: не перекушувати між основними прийомами їжі та більше ходити.
– Хоча 85% успіху людини в схудненні залежить від дієти, решта 15%, які припадають на фізичні вправи, також мають значення, – зазначає Берг.
Спалювати жир, а не цукор
Експерт пояснює, що, щоб домогтися максимального спалювання жиру на животі, потрібно змусити організм спалювати його замість цукрового палива.
Але оскільки жир на тілі – це механізм виживання, то для організму дуже неприродно його позбуватися.
Саме тому, за словами Берга, необхідно знизити рівень інсуліну, зменшивши споживання вуглеводів і кількість прийомів їжі протягом дня.
Виправити поганий обмін речовин
Найпростіший спосіб зробити це – почати періодичне голодування, тобто не перекушувати між основними прийомами їжі.
Берг каже, що завдяки періодичному голодуванню можна виправити поганий обмін речовин.
Що ж стосується фізичних вправ, то метааналіз 54 різних досліджень показує, що ходьба – найкраща вправа для схуднення живота, коли ви одночасно дотримуєтеся періодичного голодування.
Скільки потрібно ходити
За словами лікаря, хоча високоінтенсивні вправи необхідні для росту м’язів, ходьба найкраще прибирає жир із живота.
– Перші 30 хвилин ходьби позбавляють вас цукрового палива, але потім ви спалюєте чистий жир, тому ходити потрібно не менше години на день, – рекомендує Берг.
За його словами, під час ходьби спалюється всього до 300 калорій на годину, що здається не так вже й багато, але при цьому ви виводите кортизол і адреналін – гормони, які є величезною перешкодою на шляху до схуднення.
Джерело: Express